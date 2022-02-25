印度角色尷尬 未應美英之請譴責俄國侵烏

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（中央社新德里25日綜合外電報導）俄羅斯昨天入侵烏克蘭後，印度也與中國一樣，到目前都不願應美、英所請加入國際譴責俄國的行列。印度的角色尷尬，雖是美國印太戰略要角，卻也極仰賴俄國軍火。

「紐約時報」指出，隨外交政策重心轉向亞洲與抗中，美國與印度的關係近年得以深化，尤其藉由美、日、印及澳洲的四方聯盟強化彼此關係。

印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，昨天俄國揮師入侵後他有和俄國總統蒲亭通話，懇請對方「中止暴力」，但未對俄國入侵加以譴責。莫迪與其他印方官員表示，他們的優先要務是安全撤離1萬6000名印度僑民，其中含好幾千名學生，這些人全都還困在烏克蘭。

紐時指出，印度似在觀望制裁俄國的代價會如何衝擊與俄羅斯的關係；印度去年底才從俄國購買S-400防空飛彈系統。

美國總統拜登昨晚表示，白宮仍在判明印度在俄國侵烏一事的立場。國務卿布林肯（Antony J. Blinken）發表聲明表示，他在和印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）通話時，向對方強調對俄國傳達強力集體譴責的重要性。

不過今天莫迪政府一名發言人卻在推特對美國開酸，重提印度2019年底廢除克什米爾（Kashmir）自治地位將當地降格為直轄區域時，美國還推動聯合國干預的舊帳。（譯者：陳亦偉）1110225