制裁俄羅斯 高科技貨品可能列敏感清單或暫停出口

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（中央社記者梁珮綺台北25日電）俄羅斯入侵烏克蘭，台灣將依瓦聖納協定跟進國際經濟制裁，對出口俄羅斯產品嚴加審查；可能方案包括列出敏感清單，出口時必須申請戰略性高科技貨品輸出許可證，或直接列為暫停出口特定品項，但項目及時程尚未敲定。

台灣雖然不是 瓦聖納協定 瓦聖納協定小百科 1996年各國於荷蘭簽署完成瓦聖納協定（The Wassenaar Arrangement），國際間基於防止國際恐怖主義等安全保障的觀點，對武器及可轉為軍用的物品與技術出口進行管制，以常規武器及相關用品、技術的出口為主。

成員國包括美國、日本、英國、法國、德國、俄羅斯、印度、韓國、澳洲等42國。

台灣雖不是成員，不過經濟部每年參考協定內容，同步更新「戰略性高科技貨品輸出管制清單」；目前清單內容管制品項包括電腦、感應器、導航和航空電子設備、海事、航太及推進系統等。 看更多 關閉 簽署成員，但為避免牴觸國際規範，經濟部建立完成高科技貨品管理制度，於貿易法納入相關條文取得實施法源，並訂有戰略性高科技貨品輸出入管理辦法等管制措施。

台灣曾於民國95年時配合國際規範，防止敏感貨品輸往北韓及伊朗後轉作軍事用途，進而發展大規模毀滅性武器，增列「敏感清單」，包括矽晶圓、半導體設備、工具機等項目，列敏感清單項目必須申請戰略性高科技貨品輸出許可證。

不過因北韓連續違反聯合國決議進行核子試爆，嚴重影響區域穩定，台灣依據國際規範，已於106年9月25日公告全面禁止與北韓交易。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）24日宣布採取特殊軍事行動，入侵烏克蘭，各國同聲譴責，台灣決定配合國際對俄羅斯採取經濟制裁，經濟部長王美花今天公開表示，台灣將依瓦聖納協定（Wassenaar Arrangement）規範，研擬對出口至俄羅斯貨品嚴加審查。

經濟部官員強調，目前國際間對俄羅斯可能採取的具體制裁內容尚未明朗，詳細制裁項目及時程，還要與盟友進一步討論，依照相關規範與以往經驗，採取的制裁方式可能是列出敏感清單，要求事先申請輸出許可，政府嚴加審查，或是暫停出口特定品項。

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台灣依據瓦聖納協定內容擬定「戰略性高科技貨品輸出管制清單」，可分為10大類別，包含核能物質與設施、特殊材料與相關設備、材料加工程序、電子、電腦、電信及資訊安全、感應器與雷射、導航與航空電子、海事、航太與進系統。

依照流程，廠商若要出口上述貨品，必須申請輸出許可證，若未申請而出口，將因違反貿易法而面臨有期徒刑、拘役、科或併科罰金或罰鍰、停止輸出、輸入或輸出入貨品或撤銷進出口廠商登記等裁罰。（編輯：林淑媛）1110225