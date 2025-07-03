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俄羅斯官員：俄海軍副司令庫斯克州作戰陣亡

2025/7/3 21:28
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（中央社莫斯科3日綜合外電報導）俄羅斯官員今天證實，42歲俄國海軍副司令古德柯夫在庫斯克州（Kursk）的「作戰行動」中陣亡。俄軍正在當地持續與烏克蘭軍隊交戰。

路透社報導，古德柯夫（General Mikhail Evgenievich Gudkov）自2000年起從軍，並於2023年獲得總統蒲亭（Vladimir Putin）頒發最高榮譽「俄羅斯聯邦英雄」（Hero of the Russian Federation）勳章。

古德柯夫是俄羅斯2022年2月侵略烏克蘭以來陣亡的最高階俄國軍官之一。

國營俄羅斯新聞社（RIA）引述俄羅斯國防部說法報導，「古德柯夫少將7月2日在庫斯克州某邊境地區的作戰行動中殉職」。

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俄羅斯遠東地區濱海邊疆州（Primorye）州長柯佐米亞科（Oleg Kozhemyako）表示，古德柯夫「是在履行軍官職責時殉職」。

他指出，古德柯夫曾任俄羅斯遠東地區太平洋艦隊第155近衛海軍步兵旅旅長。（譯者：洪啓原/核稿：嚴思祺）1140703

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