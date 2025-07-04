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鹿兒島縣外海連震 十島村惡石島民首批13人撤離[影]

2025/7/4 20:43（7/4 21:40 更新）
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（中央社記者楊明珠東京4日專電）日本南部鹿兒島縣外海吐噶喇群島最近地震頻傳，昨天發生近來最大震度6弱，該縣的十島村長安排惡石島居民疏散，首批13人搭村營的渡輪今天傍晚抵達鹿兒島市港口。

日本放送協會（NHK）報導，鹿兒島縣外海吐噶喇群島最近地震頻傳，今天持續發生地震，至今發生震度1以上的搖晃次數已逾1200次。日本氣象廳預估地震活動仍未歇，呼籲民眾提防可能發生最大震度6弱的搖晃。

吐噶喇群島的惡石島、小寶島附近自6月21日起地震活動非常活絡，昨天觀測到最大震度6弱，島民人心惶惶。十島村安排希望疏散到外地的居民離開，首批是住在惡石島的13人，年齡從0歲至80歲。

13人於今早搭乘村營的渡輪離開惡石島，傍晚5時50分（台灣時間4時50分）左右抵達鹿兒島市的鹿兒島港。13人由十島村村長久保源一郎安排下榻鹿兒島市的飯店或親人家等地，預計約1週。視地震活動的狀況，有可能延長滯留外地時間。

報導說，部分還留在惡石島的島民希望疏散至外地，十島村將安排第2批島民撤離，正協調6日安排渡輪載運島民。

從惡石島疏散至鹿兒島市的有川美香受訪時表示，「晚上都睡不著，感到很不安。很希望能好好睡覺」。對於惡石島的現況，她說，「居民彼此問候是否平安，一想到還有人留在島上，就很希望地震早日平息」。

村長久保源一郎今天傍晚召開記者會表示，已透過鹿兒島縣府，拜託日本赤十字社（紅十字會）派遣護理人員至惡石島，今後將有3名護理人員照顧島民的健康等。

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惡石島平時有2名十島村的護理人員常駐，但需增派。島上目前還有55人。

十島村自6月21日開始地震頻頻發生，截至今天傍晚5時，震度1以上的地震多達1203次。（編輯：韋樞） 1140704

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惡石島居民4日搭村營渡輪疏散至鹿兒島市。（共同社）
惡石島居民4日搭村營渡輪疏散至鹿兒島市。（共同社）
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