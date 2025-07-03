鹿兒島外海地震頻傳 專家：與7/5預言毫無關聯

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（中央社記者戴雅真東京3日專電）日本南部鹿兒島外海吐噶喇群島最近地震頻傳，隨著時間逼近漫畫「預言」日本發生大災難的日期，社群媒體流傳這可能是南海海槽大地震，或是其他地方發生地震的前兆。對此，專家表示，兩者在科學上毫無關聯，7月5日發生地震也是毫無科學根據的謠言。

日本放送協會（NHK）報導，吐噶喇群島從6月21日起接連發生地震，截至今天觀測到震度1以上的地震已經達到1000次。若按日統計，最少一天有15次震度1以上地震，最多的6月23日更是多達183次，但至今為止都沒有引發海嘯的風險。

在這次震源區幾乎相同範圍內，過去也有地震活動變得活躍的情況，像是2023年9月，15天內發生了346次地震，2021年12月則是26天內發生了308次地震。

然而，這次地震除了因為持續天數更長引發關注外，也因為距離漫畫家龍樹諒2021年出版漫畫「我所看見的未來完全版」當中「預言」的7月5日愈來愈近。

「我所看見的未來完全版」描繪了龍樹諒在某年7月5日做的預知夢，「我夢見了一場大災難。在日本列島的南部位置，太平洋的水位升高」、「突然，日本與菲律賓之間的海底砰地破裂（火山噴發）」、「太平洋周邊國家遭到巨大海嘯侵襲，巨大海浪大約是東日本大地震的3倍」。

後記中寫道，「如果做夢的日子就是災難實現化的日子，那麼下一次大災難將會是『2025年7月5日』」具體寫出日期。

儘管龍樹諒本人最近出來闢謠，表示當時的作品是出版社主導，也表示「（7月5日）那天不一定會發生大事」，社群媒體仍流傳，「如果吐噶喇群島頻繁發生地震，日本其他地區會發生大地震」，也有人擔心「這是南海海槽大地震的前兆？」。

對此，日本熊本大學海洋火山學專家橫瀨久芳接受「朝日新聞」訪問時表示，吐噶喇群島地震不可能對遠處造成影響，「這在科學上是絕對不可能的」。

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他表示，假使未來真的發生地震，在這之前吐噶喇群島發生地震，也只是因為吐噶喇群島本來就頻繁發生地震，「兩者之間沒有關係」。此外，這次地震與板塊邊界型地震不同，因此與南海海槽大地震也沒有關係。

至於「7月5日」傳言，他表示，漫畫中預言的地點既不是板塊邊界，也沒有火山，不可能發生大地震或火山噴發，「我認為這是完全沒有科學根據的謠言」。（編輯：唐佩君）1140703