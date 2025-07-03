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艾怡良暫緩小巨蛋演唱會 需恢復狀態和治療

2025/7/3 20:46
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（中央社記者王心妤台北3日電）金曲歌后艾怡良原訂10月18日在台北小巨蛋舉辦「被愛妄想症」演唱會，但她今天宣布將暫緩演唱會，表示需要更多時間做個人狀態的恢復和治療，其他活動仍會全力以赴。

艾怡良日前剛推出新作品「我偷的故事」，她今天在臉書粉絲專頁表示，決定暫緩在台北小巨蛋的演唱會，除了音樂跟勇氣，她需要有更多時間做個人狀態的恢復和治療，這也包含醫生的建議，才會做出暫緩演出的決定。

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她表示，希望歌迷不要擔心，其他事情都一如往常，已經安排好的活動也會全力以赴，一定會健康快樂地相聚，「一路上要繞過了幾個彎，才能來到最美那一段。」

艾怡良的經紀公司表示，經過綜合評估跟討論，才會做出此決定，「計畫只是暫緩，將視情況再重新啟動。」（編輯：吳素柔）1140703

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