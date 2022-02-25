經濟制裁將俄羅斯逐出SWIFT？學者：避免市場大亂可能性極低

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）俄羅斯全面進攻烏克蘭後，西方國家相繼祭出經濟制裁，不過對於是否將俄羅斯逐出SWIFT，態度相對保守。台經院學者點出關鍵原因，直指為了避免政經秩序大亂，將俄羅斯逐出SWIFT的可能性極低。

環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統最初目的是取代電傳（telex），如今已有超過1萬1000家金融機構用SWIFT發送安全訊息和支付指令。由於沒有其他世界公認的替代方案，SWIFT仍是全球金融往來最重要的管道。

俄羅斯若被逐出SWIFT，意味著金融機構幾乎不可能從當地匯入或匯出款項，這對俄羅斯企業及其外國客戶來說都是突如其來的打擊，尤其是向俄國採購石油和天然氣並以美元計價的買家。

台經院今天舉行景氣動向記者會，會中也對此議題發表看法。台經院所長吳孟道指出，美國總統拜登（Joe Biden）今天再公布對俄新制裁，但提到目前對俄的一系列制裁，尚不包括禁止俄羅斯使用SWIFT。

「真正把俄羅斯剔除，金融市場會大亂」，吳孟道表示，當沒辦法在SWIFT底下運作，即使能下單，也沒辦法真正執行交易；雖然俄羅斯努力去美元化，主要對外的商品交易有8成還是美元交易。

吳孟道說明，將俄羅斯逐出SWIFT，對俄羅斯經濟衝擊會蠻大，但這也是為何德國不希望做這件事的原因，因為德國與俄羅斯在能源有較大的貿易往來，考量國際經貿秩序，戰事應該不至於升級到這個程度。

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「美國通膨數字通常與美國總統支持度呈反向」，台經院景氣預測中心主任孫明德點出另一個原因，美國油價占消費者物價上漲率（CPI）比重非常高，也就是說，油價飆漲將不利美國總統的支持率。

綜合上述因素，孫明德認為，歐洲去年電價、天然氣已經大漲，如果因為制裁導致經濟秩序大亂，能源價格飆漲，歐洲經濟成長將受到打擊，美國也不樂見這樣的情況，因此國際共識大多是採「精準打擊」，盡量不要傷到自己。（編輯：潘羿菁）1110225