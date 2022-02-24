波羅的海國家籲將俄逐出SWIFT 消息人士：不太可能

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（中央社立陶宛首都維爾紐斯24日綜合外電報導）波羅的海國家外長今天呼籲將俄羅斯逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，並且提供烏克蘭武器和軍火。不過消息人士表示，目前不太可能

波羅的海國家外長在聯合聲明中呼籲，國際社會應該「盡可能對俄羅斯施加最嚴厲的制裁，其中包括將俄羅斯逐出SWIFT。」

波羅的海國家包括愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，這3個國家過去曾在莫斯科統治之下，如今是北大西洋公約組織（NATO）成員國。

不過，多名歐洲聯盟（EU）消息人士表示，歐盟現階段不太可能採取行動，切斷俄羅斯與全球銀行間支付系統SWIFT之間的關係，歐盟目前正在研擬懲罰莫斯科的新制裁方案。

對於波羅的海國家的呼籲，其他歐盟成員國無意採取這項行動，此舉固然可以重創俄羅斯銀行，但也會讓歐洲債權人難以拿回他們的資金，況且俄羅斯已打造另外一套替代的支付系統。

一名歐盟外交人員說：「急迫性和共識是目前的第一優先。」他還說，這代表現階段在SWIFT方面不會採取行動，因為這麼做會帶來廣泛的後果。

另一名歐洲外交人員則表示：「目前我不清楚有（SWIFT制裁）的協議。」

國際清算銀行（Bank of International Settlements）數據顯示，歐洲銀行占外國銀行對俄羅斯曝險近300億美元中的一大部分。

SWIFT成立於1973年，總部位於比利時，由25人組成的董事會管理，其中一席是俄羅斯「中央交易對手清算中心」（Central Counterparty Clearing Centre）管理委員會主席阿斯坦寧（Eddie Astanin）。SWIFT是依據比利時法律成立，須遵守歐盟規範。

SWIFT最初目的是取代電傳（telex），如今已有超過1萬1000家金融機構用SWIFT發送安全訊息和支付指令。由於沒有其他世界公認的替代方案，SWIFT仍是全球金融往來最重要的管道。

俄羅斯若被逐出SWIFT，意味著金融機構幾乎不可能從當地匯入或匯出款項，這對俄羅斯企業及其外國客戶來說都是突如其來的打擊，尤其是向俄國採購石油和天然氣並以美元計價的買家。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110224