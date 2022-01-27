CNN：俄若侵烏而被逐出SWIFT 恐傷及要害

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（中央社倫敦26日綜合外電報導）在俄羅斯對烏克蘭威脅與日俱增的情況下，美英等國正研議嚇阻莫斯科的措施，其中一項殺手鐧就是將俄羅斯逐出攸關金融交易的「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，西方國家為了嚇阻俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）侵略烏克蘭，揚言採取一系列空前的制裁措施，其中一項似乎特別能擊中要害：把俄羅斯逐出全球銀行系統。但也有人不諱言，此舉是「核彈級」的兩面刃。

美國國會議員最近幾週提議將俄羅斯逐出SWIFT，這個高度安全的組織將全球數以千計金融機構都納入網絡。

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，俄國上議院副議長朱拉里夫（Nikolai Zhuravlev）昨天回應：「如俄羅斯被排除在SWIFT外，我們就不再接受（外國）貨幣，但買方也就不會收到我們的產品，包括石油、天然氣、金屬和其他重要零組件，首當其衝的就是歐洲國家。」

●何謂SWIFT？

環球銀行金融電信協會成立於1973年，總部位於比利時，由25人組成的董事會管理，其中一席是俄羅斯「中央交易對手清算中心」（Central Counterparty Clearing Centre）管理委員會主席阿斯坦寧（Eddie Astanin）。SWIFT是依據比利時法律成立，須遵守歐盟規範。

SWIFT最初目的是取代電傳（telex），如今已有超過1萬1000家金融機構用SWIFT發送安全訊息和支付指令。由於沒有其他世界公認的替代方案，SWIFT仍是全球金融往來最重要的管道。

俄羅斯若被逐出SWIFT，意味著金融機構幾乎不可能從當地匯入或匯出款項，這對俄羅斯企業及其外國客戶來說都是突如其來的打擊，尤其是向俄國採購石油和天然氣並以美元計價的買家。

芬蘭國際事務研究所（Finnish Institute of International Affairs）訪問學者夏吉納（Maria Shagina）去年在一份替卡內基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）撰寫的報告中分析，把俄羅斯逐出SWIFT，「將終止一切國際交易，引發貨幣波動，造成大量資金外流」。

俄國前財政部長古德林（Alexei Kudrin）曾於2014年估計，俄羅斯一旦被拒於SWIFT之外，經濟將萎縮5%。

● 殺敵一千自損八百 逐俄出SWIFT美德會重傷

歐盟於2012年基於伊朗的核子計畫而對伊朗銀行實施制裁，SWIFT即與伊朗銀行斷絕往來。夏吉納說，此事導致伊朗失去了近半數石油出口收入和30%的對外貿易額。

SWIFT今天透過聲明表示：「SWIFT是中立的全球合作機構，成立宗旨和運作都是為了國際社會共同利益。」內容還提到：「任何針對國家或個別實體施加制裁的決定，都僅取決於相關政府機構和適用的立法者。」

目前不確定有多少美國盟友支持對俄羅斯採取這樣的制裁。夏吉納認為，若俄羅斯被逐出SWIFT，損失最大的會是美國和德國，因為這兩國的銀行最常利用SWIFT與俄羅斯銀行往來。

丹麥外交部長庫服特（Jeppe Kofod）24日說，俄羅斯一旦侵略烏克蘭，歐盟隨時可透過「前所未有的全面制裁措施」來因應。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）25日也表示，這些制裁會是「西方國家或至少歐盟所實施後果最顯著的措施」。

英國首相強生（Boris Johnson）25日告訴國會議員，英國政府正與美國討論把俄羅斯逐出SWIFT的可能性。他說：「這無疑會是（對抗俄羅斯的）有力武器，恐怕只有在美國配合下才能真正實施，我們正在研議。」

● 俄羅斯已有反制

俄羅斯近年已採取一些行動，萬一真被SWIFT拒於門外，期望多多少少降低傷害。

2014年，西方國家制裁俄羅斯兼併克里米亞，同年莫斯科當局就建立了自己的匯款系統SPFS。根據俄羅斯中央銀行數據，這套系統約有400個用戶。夏吉納說，目前20%的境內匯款是透過SPFS處理，但往來訊息規模很有限，而且只有週間才能運作。

中國於2015年建立的「人民幣跨境支付系統」（CIPS）或許是除了SWIFT之外的另一管道。俄羅斯也可能不得不使用加密貨幣。

但這些替代方案都稱不上妥善。塔斯社報導，朱拉里夫說：「SWIFT是歐洲企業，是一個有很多國家加入的組織。要排除一國，就必須由所有參與國共同裁奪，絕對不能只有美國和英國的決定。」

朱拉里夫還說：「我可不確定其他國家會支持排除俄羅斯，尤其是那些與俄羅斯貿易占比很大的國家。」

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法國國際廣播電台（RFI）報導，俄羅斯外貿銀行首席執行官柯斯汀（Andrey Kostin）上月受訪時不認為西方會採取把俄國逐出SWIFT如此極端的手段，因為牽涉的打擊層面極為嚴重且太廣，但也說就算真這麼做，俄羅斯的金融體系也能應對。

德國「商務日報」（Handelsblatt）上週引述知情人士披露，美國、歐盟已暫不考慮將俄羅斯逐出SWIFT的選項，主要是此舉短期內恐嚴重破壞金融市場穩定，進而促成國際間推動研發非西方主導替代系統的氛圍。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1110127