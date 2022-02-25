更多編輯台推薦新聞：
臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈
科技

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽
運動

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
烏克蘭危機
新聞專題
烏克蘭危機3/300

拜登出手制裁俄銀行和國企 但未禁俄使用SWIFT

2022/2/25 03:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）俄羅斯全面進攻烏克蘭後，美國總統拜登（Joe Biden）今天公布嚴厲的對俄新制裁，包括採取行動阻礙俄國以美元等全球重要貨幣交易的能力，並制裁銀行和國有企業。

不過拜登也說，目前對俄的一系列制裁，尚不包括禁止俄羅斯使用環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。

他表示，把俄國逐出SWIFT仍是一種「選項」，但美國的歐洲盟友目前反對此舉。

拜登在白宮告訴記者：「（俄國）這是預謀攻擊（烏克蘭）。」他表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）駁回西方的對話嘗試，還違反了國際法。

拜登說：「蒲亭是侵略者，蒲亭選擇了這場戰爭。現在他與他的國家將承擔後果。」

拜登表示，這波制裁的目的是要對俄國造成長期衝擊，同時還要讓美國及其盟邦受到最少影響。他還說，華府準備好有更多動作。

拜登指出，制裁將限制俄國以美元、歐元、英鎊、日圓做生意的能力。

拜登還說，北大西洋公約組織（NATO）25日將開會研擬進一步措施。他重申美國不會跟俄羅斯交戰，但會做到公約第5條捍衛北約夥伴的承諾。

拜登形容，這是全歐洲的危險時刻，他已授權待命部隊部署至德國。（譯者：楊昭彥）1110225

延伸閱讀
日本將對俄羅斯追加制裁 內容最快25日公布俄軍拿下車諾比核災廠址 傳核廢料儲存設施遇襲烏克蘭人：團結抗侵略是唯一出路 與台灣同情共感
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀