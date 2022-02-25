拜登出手制裁俄銀行和國企 但未禁俄使用SWIFT

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）俄羅斯全面進攻烏克蘭後，美國總統拜登（Joe Biden）今天公布嚴厲的對俄新制裁，包括採取行動阻礙俄國以美元等全球重要貨幣交易的能力，並制裁銀行和國有企業。

不過拜登也說，目前對俄的一系列制裁，尚不包括禁止俄羅斯使用環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。

他表示，把俄國逐出SWIFT仍是一種「選項」，但美國的歐洲盟友目前反對此舉。

拜登在白宮告訴記者：「（俄國）這是預謀攻擊（烏克蘭）。」他表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）駁回西方的對話嘗試，還違反了國際法。

拜登說：「蒲亭是侵略者，蒲亭選擇了這場戰爭。現在他與他的國家將承擔後果。」

拜登表示，這波制裁的目的是要對俄國造成長期衝擊，同時還要讓美國及其盟邦受到最少影響。他還說，華府準備好有更多動作。

拜登指出，制裁將限制俄國以美元、歐元、英鎊、日圓做生意的能力。

拜登還說，北大西洋公約組織（NATO）25日將開會研擬進一步措施。他重申美國不會跟俄羅斯交戰，但會做到公約第5條捍衛北約夥伴的承諾。

拜登形容，這是全歐洲的危險時刻，他已授權待命部隊部署至德國。（譯者：楊昭彥）1110225