台灣制裁俄羅斯 王美花：按瓦聖納協定可對俄出口嚴審

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（中央社記者溫貴香台北25日電）俄羅斯軍事行動，各國相繼提出制裁，台灣今天宣布加入制裁行列，經濟部王美花表示，按照 瓦聖納協定 瓦聖納協定小百科 瓦聖納協定是國際間基於防止國際恐怖主義等安全保障的觀點，對武器及可轉為軍用的物品與技術出口進行管制，管理以常規武器及相關用品、技術的出口為主。 成員國包括美國、日本、英國、法國、德國、俄羅斯、印度、韓國、澳洲等42國。 看更多 關閉 規定，可對相關出口作嚴厲審查，至於其他的制裁方面，經濟部會與相關的盟友共同協調，很快會有共同作為。

立法院第10屆第5會期今天開議，邀行政院長蘇貞昌列席施政報告並備質詢。針對因應俄烏最新情勢政府是否配合經濟制裁，王美花會前受訪說明並回答媒體提問。

王美花表示，俄羅斯武力入侵烏克蘭，國際上大家沒有辦法接受，已侵害獨立主權，在現有貿易中就可以按照瓦聖納協議規定，對於相關出口作嚴厲審查，至於其他制裁，經濟部會與盟友共同協調確認進一步措施，應該很快會有共同作為。

至於外界憂慮俄烏戰事恐讓台股震盪或面臨通膨壓力，王美花說，俄烏情勢影響全球經濟與物價，經濟部會密切關注與因應，也會敦促上下游供應鏈緊密合作。不過台灣物價與各國比起來，相對穩定。

王美花舉例，國際油價近期受俄烏影響上漲，但國內有特殊平穩機制，目前95無鉛汽油零售價為31.7元，如果到32.5元，中油會吸收漲價的50%，若到35元則吸收漲幅的75%。

此外，經濟部盤點台灣天然氣狀況，王美花指出，主要來源包括卡達、澳洲、印尼等，目前與俄羅斯有中長期合約，預計3月到期，屆時會改用其他合約或是購賣現貨，其他合約按照每月船期排定中。也就是說，8、9月以前對天然氣採購充足，後續需要購買少量現貨。至於目前國內油量儲存量還有75天，相當充足。

外界關切國內物價波動是否採取平穩政策，王美花說，行政院穩定物價小組會密切觀察各項物價的情形，經濟部也是成員之一，會配合做跨部會的協調，再看要採取什麼樣的相關措施。

瓦聖納協定（The Wassenaar Arrangement），是國際間基於防止國際恐怖主義等安全保障的觀點，對武器及可轉為軍用物品與技術出口進行管制的國際協定，這是管理以常規武器及相關用品、技術的出口為主。（編輯：潘羿菁）1110225