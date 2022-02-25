歐盟同意祭出新制裁 領導階層：蒲亭必將失敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾25日綜合外電報導）歐洲聯盟領導層今天同意就俄羅斯入侵烏克蘭一事祭出新制裁，並表示俄羅斯總統蒲亭「必將失敗」，還說他企圖將歐洲大陸帶回帝俄時代，讓對抗情事重演。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）昨天宣布對烏克蘭採取「特殊軍事行動」後，俄軍昨天從陸、海、空展開入侵行動。烏克蘭主要城市傳出爆炸和槍響，估計有10萬人被迫逃離家園。

歐盟領導層昨天深夜緊急召開峰會，原則上同意對俄羅斯祭出新的經濟制裁措施，跟進美國和其他國家採取的行動。美國已對俄羅斯祭出金融與出口管制制裁，包括限制俄羅斯取得尖端科技管道。

歐盟將凍結俄羅斯在歐盟的資產，並禁止俄國銀行進入歐洲金融市場，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）形容這是「我們歷來最嚴厲制裁措施」的一環。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在推特上表示：「這套措施包括金融制裁，針對70%俄羅斯銀行業市場和主要國有企業，包括國防領域。」

她在記者會上說，這些制裁措施包括限制俄羅斯進入金融市場，將導致俄羅斯借貸成本增加及通貨膨脹攀升。

范德賴恩也表示，針對俄羅斯的出口管制措施將會重創俄國石油業，俄國煉油廠無法從歐盟取得所需物料，隨著時間推移，俄羅斯煉油營收將逐漸枯竭。

然而，儘管美國昨天公布詳細的制裁措施，歐盟國家對於下手要多重仍存在歧見，因此細節有待未來幾天內敲定。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在同場記者會上說，這場戰事顯示歐洲必須成為真正強權，並在能源和安全領域上獨立自主。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110225