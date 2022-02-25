白宮：攜手台日澳英等夥伴 對俄祭出口管制

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（中央社記者江今葉華盛頓24日專電）美國今天對俄羅斯祭出金融與出口管制制裁。白宮副國安顧問辛赫表示，美國與歐盟、澳、日、加、英、紐西蘭與台灣密切合作，對俄羅斯進行敏感尖端科技出口管制，包括半導體與其他基礎技術。

美國總統拜登（Joe Biden）24日指控俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是侵略者，選擇發動這場戰爭。為了讓他和俄羅斯付出代價，拜登宣布凍結俄羅斯多家銀行在美資產以及出口管制等制裁行動。

白宮副國安顧問辛赫（Daleep Singh）傍晚在白宮向媒體簡報制裁細節。他表示，美國今天與盟友和合作夥伴同步執行前所未見的金融制裁與出口限制措施，這將使俄羅斯被孤立於全球金融體系外，切斷其獲得尖端科技的管道，削弱蒲亭實現經濟多元化與現代化的戰略雄心。

在金融制裁方面，他表示，美國將對俄羅斯最大的兩家銀行，俄羅斯外貿銀行（VTB Bank）、國營聯邦儲蓄銀行（Sberbank）實施制裁。這兩家銀行合計持有俄羅斯銀行體系一半以上資產，總資產超過7500億美元。美國也將凍結VTB在美國金融體系的所有資產，並禁止美國企業與個人和該銀行往來，同時也將切斷國營聯邦儲蓄銀行進入美國金融體系管道。

美國還將凍結另外3家總資產超過700億美元的俄羅斯銀行資產，並禁止美國企業與個人和這些銀行業務往來。同時也將禁止美國投資人為13家俄羅斯國有企業提供債務或股權融資，這些國有企業合計擁有資產估計約1兆5000億美元。

此外，美國還將對俄羅斯國有企業高層，以及蒲亭核心圈的俄羅斯重要人士與其家人祭出制裁，因為這些人分贓了克里姆林宮的腐敗所得。

辛赫指出，美國今天也與歐盟、澳洲、日本、加拿大、紐西蘭、英國與台灣密切合作，對俄羅斯祭出史無前例的一系列廣泛出口限制制裁。這些措施包括對俄羅斯軍事最終使用者的全面限制，以削弱蒲亭軍事能力。同時也將禁止對俄羅斯出口敏感尖端技術，主要是針對俄羅斯國防、航空與海事部門。

辛赫表示，美國與合作夥伴將能有效切斷俄羅斯一半以上的高科技進口，包括阻止俄羅斯獲得先進的半導體與實現經濟現代化所需的其他基礎技術。（編輯：高照芬）1110225