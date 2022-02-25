烏克蘭戰事首日137死316傷 徵召義務役及後備人員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

烏克蘭總統澤倫斯基簽署總動員令，烏克蘭境內所有地區的義務役和後備人員都將被徵召，效期90天。圖為後備人員抵達部隊。（圖取自twitter.com/ArmedForcesUkr）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔24日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄羅斯對烏國發動大規模軍事攻擊的第一天，共有137名軍民喪命。他已簽署總動員令。

根據烏克蘭總統府公布的命令，烏克蘭境內所有地區的義務役和後備人員都將被徵召，效期90天。

法新社報導，澤倫斯基在影片中說：「今日，我們失去137位英雄、公民、軍人與平民。」他又說，另有316人受傷。

烏克蘭國防部長表示，東部頓巴斯（Donbass）仍持續面臨俄國的猛烈砲擊。

一名美國國防高官今天匿名指出，俄國部隊仍持續朝烏克蘭首都基輔（Kyiv）前進，且莫斯科政府持續把部隊送進烏克蘭。

他還說，俄國迄今已朝烏克蘭目標發射超過160枚飛彈。

根據聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR），自俄國今晨發動侵略以來，烏克蘭境內已有約10萬人逃離家園，另有數千人踏出國界。

就在俄羅斯進犯烏克蘭之際，俄國國防部今天表示，一架安托諾夫An-26運輸機今天墜毀在俄國南部靠近烏克蘭的佛洛尼斯區（Voronezh），機組人員全數罹難。

俄國國防部發言人向法新社證實墜機，但拒絕說明有多少人員死亡。An-26飛機最多可載運6名機組人員和38名軍事人員。（譯者：楊昭彥）1110225