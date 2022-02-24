烏克蘭空襲警報四起 基輔民眾躲入地鐵避難

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（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭擔憂的俄羅斯軍事攻擊今天成真，烏克蘭主要城市紛紛響起空襲警報。在首都基輔，驚恐的民眾躲入地鐵站避難，或是想辦法出城，但似乎沒有完全安全的地方可去。

法新社報導，在基輔充滿歷史意義的獨立廣場（Maidan Square）附近，密琛卡（Ksenya Michenka）帶著她的青少年兒子在一個地鐵站裡避難，他們養的貓也裝在袋子裡帶在身邊。

密琛卡看來受到很大震撼。她表示，「因為俄羅斯已對烏克蘭開戰」，她跑到地鐵站躲避。她用緊張的聲音說：「我們有必要救自己的命。我們希望地鐵能救我們，因為它在地下。」

前蘇聯加盟共和國烏克蘭2004年和2014年發生2場親歐洲革命，主要活動地點正是在廣闊的獨立廣場。而俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也正想要逆轉這2場革命的結果。

由於烏克蘭持續擺脫俄羅斯影響，並和西方建立關係，蒲亭今天採取許多人認為無法想像的行動來回應，也就是對烏克蘭發動全面空中和地面襲擊。

基輔300多萬市民許多人在深夜被遠方一系列駭人的爆炸回聲吵醒。在地鐵站席地而坐的29歲女性卡西科斯卡（Maria Kashkoska）說：「我因為轟炸的聲音醒過來。」「我收拾了一個包包，想辦法逃離。我們坐在這裡等待。」

烏克蘭國防官員稍晚表示，基輔的主要國際機場遭到俄羅斯轟炸。

轟炸發生幾小時後，基輔在黎明時響起空襲警報。一輛警車駛過主要街道赫雷夏蒂克大道（Khreshchyatyk Avenue），呼籲所有人保持冷靜並找地方掩護。

基輔的換匯所外和加油站出現排隊人潮。法新社記者見到民眾帶著行李來到巴士站和火車站，想要離開基輔往西走。

然而，烏克蘭現在似乎沒有完全安全的地方。西部城市利維夫（Lviv）也傳出空襲警報聲響，這裡是逃離基輔的美國和歐洲官員新的外交據點。

在北部城市哈爾科夫（Kharkiv），炸彈爆炸聲響在四處迴盪。這個城市距離北方的俄羅斯邊界僅35公里，在烏克蘭仍是蘇聯加盟共和國時是首都所在地。市長泰芮可夫（Igor Terekhov）說：「我再次要求市民待在家中，並盡可能保持冷靜。」

在東部城鎮楚固耶夫（Chuguiv），法新社團隊見到一名男子對著地上躺著的一個人哭泣；消防人員努力撲滅一棟房屋火勢，它顯然受到攻擊起火。

62歲民眾李維喬夫（Vladimir Levichov）表示：「如果他們繼續轟炸我們，我會去找武器來捍衛我的家園。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110224