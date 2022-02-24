蒲亭改變歐洲格局 烏克蘭危機勝負尚未成定局

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）烏克蘭戰爭今天爆發後情勢混亂，現在要論斷俄羅斯將遭多大反抗，俄國是否會推翻烏克蘭政府，或非法入侵是否會引發暴動導致俄軍喪命而創造挑戰蒲亭政權條件，都還為時過早。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，集結在烏克蘭周圍的10餘萬名俄軍這次入侵行動規模多大、持續時間多長還不確定，但目的很明確。俄國專制領導人蒲亭選擇剝奪數千萬烏克蘭人對他們國家和未來做決定的權利。

一名知悉最新情報的美國官員表示，根據初步評估，這只是美國早就預測到的俄國全面入侵行動的開始。

北大西洋公約組織（NATO）在冷戰結束後向東擴張，納入前蘇聯盟友波蘭、羅馬尼亞和匈牙利，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）早就心生不滿，認為美國太無禮。這解釋了為什麼衝突會在烏克蘭發生，但這對美國而言也是個大挑戰。

曾是美國中央情報局（CIA）高級官員的俄國事務專家柯柏（Paul Kolbe）表示，入侵一個比法國或德國還大的國家，最終可能為俄國人造成難以持久的局面，這是場豪賭。烏克蘭雖然人口不及德國，但面積60萬平方公里以上，比德國還大。

柯柏告訴CNN：「蒲亭試圖要吞下一頭豪豬，而俄國這頭熊將很難消化。」

他還說：「無論對蒲亭而言這次入侵是否順利，這場衝突將會持續好幾個月，甚至好幾年。他將改變歐洲的格局，並將在烏克蘭境內和烏克蘭與西方邊界上設下持久的衝突線。」

在攻擊開始前幾分鐘，外交官已聚集在聯合國安全理事會（UN Security Council）會議廳，參加由俄國大使主持的會議。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）當時向蒲亭提出最後的請求，那就是取消入侵的命令。

他說：「我心裡只有一件事情想說。蒲亭總統，停止讓你的軍隊對烏克蘭發動攻擊，給和平一個機會，已經有太多人死去了。」（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110224