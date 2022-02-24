蒲亭悍然入侵烏克蘭 拜登如何出招應對面臨考驗

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）俄羅斯對烏克蘭發動軍事入侵，西方官員擔心可能引爆二戰以來歐洲最血腥衝突，美國總統拜登如何出招應對這場危機，料將對他本人的政治前途和美國與世界的關係都有深遠影響。

自烏克蘭危機爆發以來，拜登（Joe Biden）一再揚言俄國若入侵烏克蘭將遭到歷來最嚴厲制裁，他也致力團結美國盟邦統一戰線，並且比先前歷任美國總統提供更多武器給烏克蘭，同時加派美軍到北大西洋公約組織（NATO）東翼讓盟友安心。

儘管拜登力圖嚇阻俄羅斯蠢動，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）今天仍悍然下令對烏克蘭東部的頓巴斯地區（Donbass）展開所謂「特殊軍事行動」，使緊張情勢上升到冷戰後新高點。

拜登已誓言美國和盟友將斷然回應俄國這種「無端和無理的攻擊」，但他處理這項上任以來最重大國際危機的表現，目前評價不一。

●不出兵底牌曝光讓蒲亭占優勢由於拜登政府早已表明，雖會竭盡所能協助烏克蘭自我防衛，但不會出兵助戰，因此形同自縛手腳。他希望透過外交手段和制裁措施應對，也反映在經歷阿富汗與伊拉克戰爭有如陷身泥沼的局面後，美國人大都不支持再採取出兵干預行動。

這讓蒲亭取得了優勢，即他深知拜登不會為了保護與俄國毗鄰的烏克蘭而與這個核武強敵開戰，何況華府與烏克蘭之間並無防衛協定。

拜登因而把重心放在協調北約盟國共抗俄國，尤其是北約東翼國家，因為他們對俄國在烏克蘭邊界部署15萬大軍都心存疑懼。他一再喊話俄國必定入侵烏克蘭，重新凝聚了在前任總統川普（Donald Trump）時代盟誼受損的北約聯盟。

歐洲高層外交官讚譽拜登與盟友密切諮商的作法「樹立典範」，與美國去年倉皇自阿富汗撤軍時的情況大異其趣。

●重經濟輕軍事嚇阻無力

不過，仍有些分析家質疑，美國只多派遣數千部隊進駐德國、波蘭和羅馬尼亞是否足夠，他們認為拜登本可有更大動作，如此才會有可靠的軍事選項。

曾任美國駐歐洲安全暨合作組織（OSCE）與喬治亞大使的凱利（Ian Kelly）指出：「缺點在於我們準備的嚇阻方案有些不對稱，因為大都著重經濟，而我們面對的是軍事威脅。」

凱利表示，拜登本可尋求啟動北約反應部隊（NATO Response Force），進駐波蘭和波羅的海國家，藉此告知俄國：「你們在自己邊界集結部隊，我們也在自己邊界集結部隊；你們撤軍，我們就會撤軍。」

分析家肯定拜登與盟友合力準備制裁措施，以打擊俄國經濟和蒲亭的人馬。他並說服德國凍結對北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管線案的審核，下一步可能包括設法切斷俄國與全球金融體系的聯結。但制裁是否能迫使蒲亭退讓仍有待觀察。

●老虎隊為拜登籌謀劃策

拜登堅持維持北約對想加入者「開放門戶」的立場也獲得西方國家讚揚，但有批評者指出，他應該更明確說明烏克蘭距離加入北約還有多遠，因為蒲亭的主要要求之一就是北約應避免再向東擴張。

拜登對烏克蘭危機的回應也會對美中關係有影響，有人擔心若拜登看似對俄國太軟弱，中國可能解讀為默許對台灣採取行動。

這次危機以來，拜登頻頻與世界領袖對話，包括與對頭蒲亭周旋，並視情勢進展出招應對。路透社報導，白宮成立了一個跨政府部會的專家小組「老虎隊」（Tiger Team）籌謀劃策，進行模擬推演以因應各種可能狀況。

蒲亭強悍入侵行動可能讓美國共和黨人逮到機會，在11月的期中選舉打擊拜登和他的民主黨同志，而這次選舉的結果將決定華府政壇權力均勢的傾向。拜登接下來如何針對俄國入侵行動出招，都將受到各界更嚴密檢視。（譯者：林治平）1110224