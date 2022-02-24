俄出兵烏克蘭 鄰國摩爾多瓦、立陶宛進入緊急狀態

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（中央社基希涅夫/維爾紐斯23日綜合外電報導）俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動，烏克蘭鄰國摩爾多瓦總統桑杜今天宣布國家進入緊急狀態；立陶宛總統瑙塞達也表示，立陶宛將進入緊急狀態。

桑杜（Maia Sandu）表示，已準備協助從烏克蘭逃難的民眾，她表示：「我們將協助需要幫助和支持的人。」據摩爾多瓦媒體網站，烏克蘭與摩爾多瓦邊境湧入車潮。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）召開國家安全會議後表示，他今天將簽署法令，宣布國家進入緊急狀態。

俄羅斯出兵烏克蘭，並從白俄羅斯發動攻擊；立陶宛因此將提議，也應對白俄實施制裁。

拉脫維亞外交部今天則發表聲明表示：「拉脫維亞很安全，我們沒有受到直接軍事威脅。然而，拉脫維亞也必須為可能的安全風險做準備—不可預測的難民潮、網路威脅、假訊息攻擊，以及能源相關挑戰。」

波羅的海國家拉脫維亞與立陶宛脫離蘇聯後，現已成為北大西洋公約組織（NATO）以及歐洲聯盟（EU）成員國。

隨烏克蘭情勢惡化，波蘭外交部今天呼籲波蘭公民立即離開烏克蘭，並建議不要赴烏；波蘭政府發言人稍早則表示，駐烏克蘭使館將「盡可能」維持營運。（譯者：張璦/核稿：戴雅真）1110224