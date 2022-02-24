烏克蘭首都現況直播 基輔現西逃車潮與購物擠兌[影]

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俄羅斯展開軍事行動後，路透社直播影片顯示，往西離開烏克蘭首都基輔的道路塞爆，車輛動彈不得。（影片來源：Reuters）

（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天宣布對烏克蘭軍事行動後，來自首都基輔的畫面可見湧現向西部逃離的車潮。俄烏緊張以來未見的提款機擠兌、搶購，今天終於在基輔出現。

「紐約時報」報導，就在烏克蘭首都基輔主要機場遭轟炸後幾小時，烏克蘭民眾不惜排一小時的隊購買汽油，離開首都基輔的交通要道也出現擁塞。

緊張局勢以來烏克蘭民眾始終未見恐慌，但俄國今天入侵後，雜貨店開始湧進搶購物資的人潮，自動提款機前也大排長龍。

就在今天凌晨空襲警報響起後，基輔部分居民就擠進權充防空洞的塔拉薩舍夫琴卡（Tarasa Shevchenka）地鐵站內。

圖為英國「獨立報」YouTube頻道直播烏克蘭首都獨立廣場影像。（影片來源：The Independent）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，凌晨5時剛過，俄羅斯總統蒲亭才宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動沒多久，基輔居民就開始親身經歷。儘管爆炸距離市中心有些距離，當爆炸聲劃破寂靜的清晨，彷彿整個基輔都能清晰可聞。

基輔居民被告知不要離開住家，但要預先打包一個裝有必需品的隨身行李，以防隨時可能需逃難。

基輔各地牆上繪有紅色箭頭指示最近的防空洞位置。在2014年烏東爆發戰事後，市內就首次在相關處所畫上這個標誌，最近又再重新粉刷，讓居民能很快找到避難位置。

當地時間24日上午6時18分，距離每天上學時間不到2小時，孩子就讀基輔市中心學校的家長就紛紛收到訊息，通知孩子必須待在家裡，所有課程移至線上，接著太陽升起，早上7時響起第一聲空襲警報。

雖然市中心的街道平和且安靜，幾乎沒有人走動，但離開基輔的高速公路比往常更繁忙，往西方向車潮特別多。

來自基輔的照片顯示，企圖駛出這座城市的車潮大排長龍，大家都想遠離今天上午爆炸聲傳來基輔東側，東向幾無車流。

影片來源：CNN

今天凌晨，CNN記者聽到從基輔東部傳來的爆炸聲，就在波里斯皮爾國際機場（Boryspil International Airport）方向。

包括哈爾科夫（Kharkiv）和港市敖德薩（Odessa）在內等烏克蘭其它地區也傳出爆炸。

鑒於俄國已在烏克蘭多座主要城市發動攻擊，美國駐烏克蘭大使館發布警告，要求在烏克蘭的美國人「就地避難」。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110224