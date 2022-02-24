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中國駐烏克蘭使館提醒：局勢惡化最好待在家裡

2022/2/24 15:22
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（中央社記者張淑伶上海24日電）烏克蘭局勢急劇惡化，中國駐烏克蘭使館今天發布提醒當地中國人最好待在家裡，並請他們「思想上不要恐慌」。

新華社報導，中國駐烏克蘭使館指，烏克蘭局勢急劇惡化，一些城市已經發生爆炸事件，軍事行動已在展開。烏克蘭安全風險陡然上升。

中國駐烏克蘭使館提醒在當地的中國公民和中資企業：最好待在家裡，且遠離窗戶和玻璃，以免發生意外傷害；如遇斷網、斷電、斷手機信號，不要慌張，待通訊方式恢復後關注使館發布的資訊；若要在加油站加油，「可在車身明顯處貼上中國國旗」；不要前往局勢不穩地區等。

中國駐烏克蘭使館除了要在烏的中國人互相幫助外，也強調「請大家思想上不要恐慌」。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，克里姆林宮已決定在烏克蘭執行「特殊軍事行動」（special military operation），莫斯科要對烏克蘭「去軍事化、去納粹化」而非占領，以終止烏克蘭政府軍與親俄民兵在烏東長達8年的戰事。（編輯：陳沛冰）1110224

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