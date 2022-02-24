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烏克蘭危機
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烏克蘭危機11/300

烏克蘭稱境內已數百死傷 軍方擊落俄羅斯5戰機1直升機

2022/2/24 13:48（2/24 16:01 更新）
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24日基輔地鐵站內民眾帶著行囊避難。（法新社）
24日基輔地鐵站內民眾帶著行囊避難。（法新社）
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（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯正式對烏克蘭展開軍事行動後，傳出烏國境內已有數百人傷亡，烏克蘭軍隊稍早宣稱，已在烏東接近叛軍地盤區域擊落5架俄羅斯戰機和1架直升機。

陸軍參謀總部表示：「根據聯合部隊司令部說法，今天，2月24日，在聯合部隊行動地區有5架侵略者的戰機和1架直升機遭擊落。」

美國有線電視新聞網（CNN）記者稍早表示，採訪團隊和烏克蘭內政部官員聯繫，官員表示，這些攻擊行動造成全國各地數百人傷亡，不過目前確切死傷人數不得而知。

俄羅斯塔斯社（TASS）今天報導，俄國軍方否認上述說法。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110224

傳遭俄國飛彈襲擊 烏克蘭稱全國已數百人傷亡

（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭下令對烏克蘭展開軍事行動，烏國境內隨後傳出多起爆炸聲響。美國有線電視新聞網（CNN）記者表示，據烏克蘭內政部長說法，全國各地已有數百人傷亡。

CNN記者表示，採訪團隊和烏克蘭內政部官員聯繫，官員表示，這些攻擊行動造成全國各地數百人傷亡，不過目前確切死傷人數不得而知。

「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）今天引述烏克蘭內政部官員說法報導，烏克蘭首都基輔和哈爾科夫市（Kharkiv）的軍事指揮中心遭飛彈攻擊。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述其他媒體報導，烏克蘭首都基輔的波里斯皮爾機場（Boryspil International Airport）附近今天傳出爆炸聲響。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110224

俄羅斯宣布採取軍事行動後，烏克蘭多地傳出爆炸。（中央社製圖）
俄羅斯宣布採取軍事行動後，烏克蘭多地傳出爆炸。（中央社製圖）
▲CNN記者在基輔連線時聽見爆炸聲，趕緊穿上防護裝備。時間約在2分45秒。影片來源：CNN
烏克蘭首都基輔的軍事指揮中心傳出遭飛彈攻擊。（中央社製圖）
烏克蘭首都基輔的軍事指揮中心傳出遭飛彈攻擊。（中央社製圖）
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