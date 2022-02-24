烏克蘭首都遭飛彈攻擊 基輔傳連續爆炸聲

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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）今天引述烏克蘭內政部官員說法報導，烏克蘭首都基輔和哈爾科夫市（Kharkiv）的軍事指揮中心遭飛彈攻擊。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述其他媒體報導，烏克蘭首都基輔的波里斯皮爾機場（Boryspil International Airport）附近今天傳出爆炸聲響。

路透社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天宣布批准在烏克蘭東部展開軍事行動，可能吹響歐洲戰爭的第一聲號角。



蒲亭發表完談話沒多久，就有人聽見基輔遠遠傳來似乎是爆炸的聲響。



爆炸撼動了烏克蘭東部的頓內茨克市（Donetsk），民用飛機也收到勿接近這個區域的警告。



蒲亭宣布採取軍事行動後不到30分鐘，一名在基輔的法新社記者也聽到爆炸聲。法新社提到，烏克蘭東南部的港口城市馬立波（Mariupol）也傳出爆炸。



俄國媒體報導，蒲亭聲稱已批准在烏東分離主義分子控制的頓內茨克與盧甘斯克（Luhansk）進行特殊軍事行動。



在親俄分離主義分子籲請莫斯科協助抵抗烏克蘭的「侵略」幾小時後，蒲亭表示，他已下令俄軍保護烏東居民，並呼籲烏克蘭部隊放下武器，還重申北大西洋公約組織（NATO）東擴至納入烏克蘭的立場令他們無法接受。



美國總統拜登針對俄羅斯行動的「後果」向全國發表談話，還說全球都會「要俄羅斯負起責任」。（譯者：曾依璇、盧映孜/核稿：陳亦偉）1110224

俄軍登陸、城市挨炸 烏克蘭外長：俄已全面入侵

（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）推文表示，俄羅斯已對烏克蘭發動全面入侵，並以飛彈與火箭打擊鎖定的烏國城市。

據烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）報導，烏克蘭多處軍事設施遭到飛彈及火箭攻擊，俄軍部隊已登陸烏國南部海港城市的敖德薩（Odessa）、馬立波（Mariupol）。

報導另稱基輔的鮑里斯波爾機場（Boryspil airport）人員與旅客已進行疏散。

庫列巴說：「蒲亭剛已展開全面入侵烏克蘭，平和的烏克蘭城市遭打擊。這是侵略戰爭，烏克蘭會自衛且贏得勝利，世界必須即刻制止蒲亭，現在就要拿出行動。」（譯者：陳亦偉）1110224