烏克蘭稱俄已批准進攻 G7領袖24日視訊會商

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（中央社基輔/頓內茨克24日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯已批准對烏克蘭進攻，並說他致電邀請俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對話，但未獲回應。

路透社報導，白宮表示，七大工業國集團（G7）各國領袖將在今天舉行視訊會議，商討烏克蘭危機。

澤倫斯基在社群平台Telegram上傳以烏克蘭語和俄語發表的10分鐘談話。他說：「今天我打電話給俄羅斯聯邦總統，結果沒回應。」

烏克蘭東部分離主義分子昨天請求俄羅斯協助擊退「侵略行動」，沒多久後，分離地區的頓內茨克市（Donetsk）傳出至少5起爆炸聲響。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，他認為俄羅斯將在數小時內入侵烏克蘭。

布林肯告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News），他預期俄羅斯部隊將趁著深夜攻擊烏克蘭，但他認為俄羅斯仍有望透過外交懸崖勒馬，避免讓歐洲陷入戰爭。

布林肯受訪時說：「俄羅斯似乎萬事俱備，能大規模侵略烏克蘭。」他又說，他無法提供俄羅斯行動的確切時間或地點。

外交官員表示，聯合國安全理事會預定美東時間23日晚間9時30分（台灣時間24日上午10時30分）開會商討烏克蘭局勢，這是安理會本週第2度召開深夜會議。烏東分離主義分子請求俄羅斯協助後，烏克蘭在美國與另5個安理會成員國支持下，要求召開會議。

路透社記者說，烏東親俄分離主義分子掌控的頓內茨克市今天上午傳出至少5起爆炸聲響。有人看到4輛軍用卡車駛往爆炸地點，但目前還不清楚爆炸原因。

路透社記者報導，昨天有軍事裝備車隊從俄羅斯邊界方向駛往頓內茨克，包括9輛戰車。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）21日承認烏東兩個分離主義分子掌控區的獨立地位並下令部署他所謂的「維和人員」。如今，烏東砲聲隆隆，西方國家稱這是俄羅斯入侵的開端。

烏克蘭邊界已有數以萬計大軍集結，但目前還沒有清楚跡象顯示，蒲亭是否將對烏克蘭展開大規模攻擊。莫斯科當局矢口否認打算入侵烏克蘭。澤倫斯基在昨天深夜全國談話中說，俄羅斯已在烏克蘭邊境集結近20萬大軍。

烏東兩個分離地區的領導人希望蒲亭干預。俄羅斯塔斯社（TASS）報導，頓內茨克的領導人普希林（Denis Pushilin）說：「我請求協助擊退烏克蘭政權對頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）民眾的侵略行動。」

白宮斥這類說法為俄羅斯另一個「假旗行動」，稱這是俄羅斯為了讓大規模軍事干預師出有名而捏造的假危機。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）告訴記者：「這就是例子。這表示他們覺得受到威脅，但到底是誰在威脅？怎會是俄羅斯人揚言要攻擊的烏克蘭人？」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110224