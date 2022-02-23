蒲亭懷抱重建蘇聯夢 俄與西方價值差異恐顛覆歐洲

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（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭懷抱重建前蘇聯的夢想，試圖將烏克蘭重新納入俄國勢力範圍，致使烏克蘭危機難以消失，西方與俄國兩種世界觀的攤牌，可能會顛覆歐洲。

美聯社指出，烏克蘭危機讓人回想起冷戰時期，使得1945年雅爾達會議（Yalta Conference）遺留下來的想法起死回生，即蘇聯主張西方應尊重俄國人在中東歐的勢力範圍。

蒲亭（Vladimir Putin）以30年前蘇聯解體為恥，自2000年掌權以來一直致力按步就班地扭轉這種局面。

蒲亭要求永遠禁止烏克蘭行使主權加入北大西洋公約組織（NATO），而且北約其他行動也應該受到限制，例如在前蘇聯國家駐軍。

分析指出，俄國當前的要求，是基於蒲亭長期以來的不滿情緒，以及他拒絕承認烏克蘭及白俄羅斯為真正獨立的主權國家。他認為兩國歷史上與俄國屬同語系，且都是東正教文化的一部分。

蒲亭去年夏天曾發表一篇跨越千年歷史的文章，題為「俄羅斯人和烏克蘭人的歷史統一」（The Historical Unity of Russians and Ukrainians），藉此表明他的態度。

他堅稱，現今俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯成為個別國家是人為產物，主要是因為蘇聯時期的政治錯誤，而烏克蘭的局面是2014年來美國政府支持的惡意「反俄計畫」所造成。

蒲亭這種大俄羅斯主義觀點，對美國總統拜登構成重大考驗，而拜登原已忙於處理多項國內危機，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、通膨壓力再起及國內社會分裂。

分析提及，蒲亭的戰略一直是設法重建蘇聯力量，以及恢復俄國在柏林圍牆倒塌後失去的勢力範圍，希望至少將前蘇聯地區重新納入俄國地盤。

蒲亭認為西方侵犯前華沙公約組織（Warsaw Pact）國家，他對此怒不可遏，因為這些國家曾在蘇聯和北約間形成一個親蘇緩衝地帶。

波蘭、匈牙利、捷克於1999年相繼獲准加入北約，之後保加利亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞及斯洛伐克也於2004年成為北約一員。

由於二戰結束後遭到蘇聯統治，這些國家渴望加入北約及西方自由市場體系，以期在鐵幕倒塌後確保獨立和繁榮。

蒲亭的目標一直是與原為前蘇聯成員的鄰國重建聯繫，同時挑戰及分裂西方。他非但未將俄國帶往更民主方向，現在看來更拒絕接受自由民主才是永續模式的理念，並視之為西方用以追求自身目標及羞辱敵人的自大想法。

他在上台後誓言，要讓人民再次感到俄國的偉大。他從權貴身上奪回經濟掌控權，鎮壓車臣叛亂分子，逐步扼殺獨立媒體，並且增加軍事投資，最近甚至封殺俄國少數僅存的人權組織。

蒲亭2019年受訪時曾稱「自由主義已過時」，暗指這種主流西方自由民主思想在世上不再有一席之地。在他看來，認為烏克蘭獨立並可自由選擇聯盟的想法根本是裝模作樣。

美聯社指出，拜登、北約及歐盟面臨的挑戰在於，他們的集體決心和團結，能否保護烏克蘭想成為西方一部分的願景，以及蒲亭在該地區的俄羅斯國家主義野心是成或敗。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110223