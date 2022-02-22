看懂烏克蘭歷史 蘇聯武器庫遭軍事工業拖累 獨立建國衝擊中老階層【書摘】

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圖為2004年12月烏克蘭總統大選，親西方的反對派總統候選人尤申科支持者緊盯重新投票結果，美國國旗夾雜在滿場橘色旗幟之中。（美聯社）

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（中央社網站22日電）烏克蘭東部的緊張局勢持續數月，儘管美國、歐盟不斷示警，俄羅斯總統蒲亭今天宣布承認烏克蘭東部兩個分離共和國頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）是獨立實體，並派俄軍進駐「維和」，邊境緊張急遽升高。為什麼烏克蘭東部的分離主義如此活躍？為什麼親俄勢力可以發展到這個地步？歷史脈絡或許能提供線索。

三民書局出版一系列國別史，其中，烏克蘭史由前政大國關中心專責前蘇聯地區「區域研究」工作的學者王承宗撰寫。他認為從歷史層面來看，烏克蘭是一個悲劇性的國家和民族。中央社取得授權與您分享部分內容：

1991年12月，烏克蘭公投決定脫離蘇聯、成為獨立民主國家。宣告獨立，並非表示一切問題、困難均告解决，相反地，烏克蘭開始面臨未曾想像的難題。

首先，烏克蘭的工業多屬於「傻、大、粗、笨、黑」的機器、設備，科技層次落後，產品無法在國際市場競爭。烏克蘭的能源主要在水力、核能發電和煤炭，石油與瓦斯仰賴進口。

作為前蘇聯第2大（生產力）加盟共和國，境內擁有僅次於俄羅斯的軍事工業集團和龐大的軍事基地、設備和部隊；這些軍工企業和部隊成為烏克蘭最嚴重的財政負擔。

獨立後，烏克蘭與其他前蘇聯加盟共和國一樣，開始面對經濟危機：激烈的通貨膨脹和生產停擺。從1991年到2000年，國內總產值（GDP）減少63%，亦即只剩下1/3。70%的居民生活水準滑落到「貧窮線」邊緣或其下。1992年1月，單月物價上漲了4倍，1993年全年漲幅超過100倍。

1994年10月新任總統庫契馬（L. Kuchma）提出激進經濟改革計畫；包括國有財產私有化、停止對無利潤企業的補助、解除價格管制、減少社會福利支出，以及穩定貨幣。

這波經濟改革的核心是私有化。到1997年中，4萬5000家小型企業獲得私有化，占了90%；但他們只占國内總產值的2%。中、大型企業1萬8000家，每家都擁有上千名、甚至上萬名員工，在私有化方面卻毫無進展。

經濟衰退，連帶影響人民所得劇烈下降；1995年平均薪資只有55美元，比波羅的海國家的200美元、俄羅斯的140美元，顯然差距極大。2000年之後，烏克蘭經濟從谷底逐漸回升；在西方國家和國際金融機構協助下，進行相關改革，但未來經濟發展仍然是一條漫長的道路。

其次，蘇聯解體和國家獨立，對社會群眾，特别是保守的、一向信奉馬列主義的中老年階層，幾乎是難以承受的事實。他們的價值觀念遭到摧毀，社會主義被資本主義取代；過去的威權統治被民主政治取代，中央集權的計畫經濟變成自由經濟。

這些變革，讓民眾、官僚無所適從。再度的「烏克蘭化」，建立新的以烏克蘭族為主體國，讓其他少數民族陷入不安或混亂。雖然尚未發生任何公開的種族衝突或纠紛，並未意味不存在隱憂。

歷任的烏克蘭總統和政治人物都公開譴責任何形式的民族排外和沙文主義行為，顯示他們極為擔心境内少數民族，特別是俄羅斯族的動態。

2004年總統大選時，美國和西方支持西烏克蘭出身（蘇米省Sumy）的尤申科（V. Yushchenko），俄羅斯則支持親俄的前烏克蘭總理亞努科維奇（V. Yanukovych）；尤申科方面不服投票敗選，其支持者發動大規模示威遊行，指責對方作票舞弊。结果國會決定重新投票，尤申科勝選，擔任新總統。

選舉過程顯示烏克蘭東部（俄羅斯族）與西部地區（原波蘭族和親波蘭的烏克蘭族）不同的政治傾向、不同的宗教勢力（西烏克蘭的東正教比較傾向梵諦岡）；更直接顯現西方和俄國對選舉的直接干涉。

此次選舉被稱之為「橘色革命」（Orange revolution），意即西方支持的革命或選舉。前蘇聯其他共和國對於橘色革命或「有色彩的革命」深具戒心，因為它明白昭示西方國家干預他國内政的企圖。

烏克蘭未來的發展，無論是經濟、社會的穩定，或是政治、種族的安定，不能完全依賴西方的支持，畢竟資源是有限的、有距離的。烏克蘭與鄰近國家的關係若無法改善，勢必影響自己的發展和建設。

歷史上，基輔曾經是斯拉夫向東擴展的根據地，也是烏克蘭族和俄羅斯族的共同發源地。曾幾何時，俄羅斯成為帝國、老大，烏克蘭淪為邊陲、附庸；從沙俄到蘇維埃，烏克蘭的境遇如同帝國的邊疆外省。

現今，烏克蘭獲得獨立自主，發展速景是可以預期的、炫麗的，時間卻是需要等待的。（書摘由三民書局授權；編輯：鄭懿君）1110222

（三民書局提供）

書名：烏克蘭史：西方的梁山泊

作者：王承宗

出版社：三民書局

出版日期：2006/10/01