烏俄危機情勢緊繃 美國加派3000軍人赴波蘭

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）俄羅斯可能入侵烏克蘭的緊張局勢升高，美國今天表示將增派3000名美軍前往波蘭，要讓北大西洋公約組織（NATO）盟國放心。

法新社報導，白宮今天警告威脅急劇升高，俄羅斯可能在幾天內入侵烏克蘭，甚至在北京冬季奧運本月20日落幕前就展開行動。

在美國總統拜登指示下，這3000名來自美國主要快速反應部隊、陸軍第82空降師（82nd Airborne Division）的美軍1月底時就已進入戒備狀態。

面對俄羅斯任何可能的侵略行動，拜登有意向美國在東歐的盟國展現支持。

不具名高階國防官員指出，這批美軍將在接下來幾天內離開基地，預計下週初抵達波蘭。

美國本月2日宣布派出2000名部隊人員到歐洲，這2000名美軍目前共有1700名美軍在波蘭，其餘在德國。美軍在歐洲的總部即位於德國境內。美國今天又增派3000人。

這名國防官員表示：「總而言之，這5000名增派的人員組成一支機動性高且靈活的部隊，能夠執行多項任務。」

這名官員還說：「之所以部署他們是為了要讓我們的北約盟邦安心，並嚇阻任何對北約東翼可能的進犯，以及與當地國部隊一起訓練，有助因應各種突發事件。」

除上述美軍外，美國目前約有8萬名軍人駐守歐洲，不是在常駐基地就是輪調性質。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110212