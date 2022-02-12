更多編輯台推薦新聞：
圖輯／百老匯音樂劇「貓」6度來台 華麗戲服布景搶先看
文化

圖輯／百老匯音樂劇「貓」6度來台 華麗戲服布景搶先看

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡
運動

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄烏對峙情勢升高 外交部籲僑民儘速離開烏克蘭
首頁 / 國際
俄烏邊境緊張
新聞專題
俄烏邊境緊張3/206

烏俄危機情勢緊繃 美國加派3000軍人赴波蘭

2022/2/12 09:20（2/12 09:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯可能入侵烏克蘭的緊張局勢升高，美國11日表示將增派3000名美軍前往波蘭。圖為8日美國陸軍第82空降師抵波蘭。（圖取自facebook.com/82ndAirborneDivision）
俄羅斯可能入侵烏克蘭的緊張局勢升高，美國11日表示將增派3000名美軍前往波蘭。圖為8日美國陸軍第82空降師抵波蘭。（圖取自facebook.com/82ndAirborneDivision）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）俄羅斯可能入侵烏克蘭的緊張局勢升高，美國今天表示將增派3000名美軍前往波蘭，要讓北大西洋公約組織（NATO）盟國放心。

法新社報導，白宮今天警告威脅急劇升高，俄羅斯可能在幾天內入侵烏克蘭，甚至在北京冬季奧運本月20日落幕前就展開行動。

在美國總統拜登指示下，這3000名來自美國主要快速反應部隊、陸軍第82空降師（82nd Airborne Division）的美軍1月底時就已進入戒備狀態。

面對俄羅斯任何可能的侵略行動，拜登有意向美國在東歐的盟國展現支持。

不具名高階國防官員指出，這批美軍將在接下來幾天內離開基地，預計下週初抵達波蘭。

美國本月2日宣布派出2000名部隊人員到歐洲，這2000名美軍目前共有1700名美軍在波蘭，其餘在德國。美軍在歐洲的總部即位於德國境內。美國今天又增派3000人。

這名國防官員表示：「總而言之，這5000名增派的人員組成一支機動性高且靈活的部隊，能夠執行多項任務。」

這名官員還說：「之所以部署他們是為了要讓我們的北約盟邦安心，並嚇阻任何對北約東翼可能的進犯，以及與當地國部隊一起訓練，有助因應各種突發事件。」

除上述美軍外，美國目前約有8萬名軍人駐守歐洲，不是在常駐基地就是輪調性質。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110212

延伸閱讀
美國官員：拜登與蒲亭12日將就烏克蘭危機通話俄烏局勢一觸即發 美股重挫美國：俄羅斯集結部隊隨時可能入侵烏克蘭 包括冬奧期間俄烏情勢一觸即發 拜登要美國人即刻離開烏克蘭烏克蘭危機恐急速升溫 外務省籲日本人儘速離境白宮：俄羅斯隨時可能入侵 促公民2天內撤離烏克蘭俄烏柏林會談沒有突破 烏東分離勢力衝突無解烏克蘭情勢緊張 美B-52轟炸機抵英參加北約軍演
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀