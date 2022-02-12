總統府：台海與俄烏局勢本質不同 勿受假訊息誤導

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總統府12日表示，俄羅斯與烏克蘭邊界的緊張情勢有繼續升高的可能，呼籲各方透過和平方式，加強對話與協商，理性解決爭端。圖為俄羅斯軍隊。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）

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（中央社記者賴于榛台北12日電）俄羅斯與烏克蘭軍事對峙情勢升高，總統府今天呼籲雙方對話協商，理性解決爭端，「軍事絕對不是解決分歧的選項」；同時也提醒，台海情勢與烏克蘭局勢本質不同，社會各界要避免受到錯假訊息誤導。

針對烏克蘭局勢緊張，總統府今天作出5點說明，首先，面對俄羅斯與烏克蘭邊界的緊張情勢有繼續升高的可能，呼籲各方透過和平方式，加強對話與協商，理性解決爭端，共同努力維繫區域局勢穩定，「軍事絕對不是解決分歧的選項」。

其次，為維護國人安全，呼籲民眾避免前往烏克蘭，同時建議目前在烏克蘭境內留學及工作約25位僑民，儘速離開烏克蘭，外交部將適時採取必要協助。

第三，國軍各單位仍持續密切關注烏克蘭局勢及台海動態，持續加強聯合情報監偵，因應各種徵候及威脅，逐步提升戰備程度，有力因應各種狀態，「台海及印太區域的和平穩定，是區域內各方的共同責任，也是國際社會的共同期待」。

第四，台海情勢與烏克蘭局勢本質不同，近期已發現有相當錯假訊息，運用烏克蘭情勢影響台灣社會民心士氣；各單位會持續強化澄清錯假訊息，請社會各界注意政府相關部會所提供的正確訊息，避免受到錯假訊息誤導，也勿以訛傳訛。

最後，總統府表示，面對烏克蘭情勢所可能牽動的國內民生經濟等層面影響，行政院各部會將持續密切關注局勢變化，就民生物價、物資及股匯市狀況，採取必要因應措施，維持民生物資、物價的穩定，並維持總體經濟穩定。

此外，總統府發言人張惇涵表示，國安會所組成的「烏克蘭情勢因應專案小組」，都有就相關局勢即時掌握評估，也將持續密切關注烏克蘭情勢發展，並與相關國家密切聯繫合作，確實掌握各項重要訊息，即時動態評估對國家安全的可能影響，政府各單位皆會妥善因應。（編輯：林克倫）1110212