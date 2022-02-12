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俄烏對峙情勢升高 外交部籲僑民儘速離開烏克蘭
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俄烏邊境緊張1/206

俄烏對峙情勢升高 外交部籲僑民儘速離開烏克蘭

2022/2/12 10:14（2/12 10:32 更新）
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俄羅斯與烏克蘭的軍事對峙情勢升高，外交部12日呼籲在烏克蘭境內留學及工作的僑民儘速離開。圖為俄羅斯軍人。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）
俄羅斯與烏克蘭的軍事對峙情勢升高，外交部12日呼籲在烏克蘭境內留學及工作的僑民儘速離開。圖為俄羅斯軍人。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）
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（中央社記者游凱翔台北12日電）俄羅斯與烏克蘭的軍事對峙情勢升高，外交部今天呼籲民眾避免前往烏克蘭，同時建議目前在烏克蘭境內留學及工作的約25位僑民，儘速離開烏克蘭。

外交部透過新聞稿指出，中華民國台灣政府重申並呼籲各方尊重烏克蘭的主權獨立及領土完整，反對以武力片面改變現狀，籲請各當事國持續透過和平、理性的對話方式解決歧見及爭端，共同努力維繫區域與全球的和平穩定，及以規則為基礎的國際秩序。

外交部說，基於俄羅斯與烏克蘭邊界的情勢緊張，甚至有繼續升高可能，為維護民眾安全，呼籲避免前往烏克蘭，同時建議目前在烏克蘭境內留學及工作的約25位我國僑民，儘速離開當地。

民眾如需協助，外交部表示，可撥打緊急電話：+7-969-008-6111，與兼轄烏克蘭事務的駐俄羅斯代表處聯繫；或撥打+380-44-537-0982與基輔台灣貿易中心聯繫。（編輯：楊蘭軒）1110212

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