俄烏情勢一觸即發 拜登要美國人即刻離開烏克蘭[影]

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美國總統拜登10日接受國家廣播公司新聞網訪問時警告所有還留在烏克蘭的美籍人士馬上離開。圖為俄羅斯軍人。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）俄羅斯與烏克蘭情勢持續緊繃。美國總統拜登今天接受國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時警告所有還留在烏克蘭的美籍人士馬上離開。

拜登接受國家廣播公司新聞網主播何特（Lester Holt）訪問時說：「美國公民應該即刻離境。」

他說：「這不同於處理恐怖組織，我們正和世上最龐大軍隊之一打交道，這是非常不同的情況，事情可能很快就會變得瘋狂。」

何特問拜登，什麼情況會促使他派軍隊撤僑，拜登答道：「恐怕沒有。當美俄開始互相開火時，會是世界大戰。我們身處一個與以往截然不同的世界。」

（中央社製圖）

另一方面，美國國務院今天發布警示，稱美國無法在俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動時撤離僑民。國務院表示屆時尋常的領事服務及協助公民離境等舉措，都將受嚴重衝擊。

根據美國軍方和情報單位評估，俄羅斯軍方可能會發動全面入侵，戰車可能在48小時內抵達烏國首都基輔。

拜登表示，俄羅斯總統蒲亭有可能笨到真的進犯烏克蘭，也有可能精到不會做任何對美國公民不利的事。

何特問道：「你有跟他（蒲亭）提過嗎？」拜登回答「有」。

何特再問「你有跟他說過，美國人是他們不得碰的紅線嗎」拜登說：「我不必跟他這樣講。我已經談過這件事了，他明白這一點。」（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1110211