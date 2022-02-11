俄烏柏林會談沒有突破 烏東分離勢力衝突無解

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烏克蘭東部、靠近俄羅斯邊境的頓內茨克州與盧甘斯克州，又被稱為頓巴斯（Donbass）地區，自2014年就被俄羅斯支持的分離主義派所把持。（中央社製圖）

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（中央社莫斯科10日綜合外電報導）俄羅斯和烏克蘭今天表示，他們與法國及德國官員會談，目的在結束已長達8年的烏克蘭東部分離勢力衝突，但未能取得任何突破。

路透社報導，談判缺乏進展，顯示要化解更廣泛烏克蘭危機的行動遭遇挫敗。俄羅斯已在烏克蘭邊界附近部署超過10萬大軍，引發外界擔憂可能爆發戰事。

俄羅斯特使柯札克（Dmitry Kozak）今天在柏林會談結束後的深夜記者會上表示，俄羅斯和烏克蘭未能就2015年協議的不同詮釋達成共識。該協議旨在終止親俄分離主義分子與烏克蘭政府軍之間的對抗。

他說：「我們無法克服這點。」

烏克蘭特使葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，會談沒有突破，但雙方同意繼續談判。

葉爾馬克說：「我希望我們能很快再次見面，並繼續這些談判。所有人都下定決心要取得成果。」

儘管2015年達成停火協議，但在被合稱為「頓巴斯」（Donbass）的烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）地區衝突仍持續延燒。歐洲安全暨合作組織（OSCE）的觀察員統計顯示，違規行為頻繁出現，有時每天發生數百起事件。

烏克蘭表示，自2014年以來約有1萬5000人在烏東衝突中喪生。

俄羅斯、烏克蘭、歐安組織與這兩個分離主義勢力控制地區的代表，2015年2月在白俄羅斯首都明斯克（Minsk）簽署一項13點協議 ，此協議也得到法國與德國領袖支持。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天指控烏克蘭試圖修改協議，並只挑選對他們最有利的部分。

烏克蘭則表示他們忠於這項協議。

葉爾馬克說：「烏克蘭致力於建設性對話。今天所有人都確認我們有明斯克協議，而他們必須履行。」

烏克蘭駁斥莫斯科聲稱與這場衝突毫無關係的說法，並指出俄羅斯有部隊在烏克蘭境內與分離主義者並肩作戰。

烏克蘭拒絕與烏東分離主義者掌控地區的領導人協商，但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）曾提議直接與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會談，不過克里姆林宮至今拒絕。

俄羅斯否認計劃入侵烏克蘭，但表示他們希望劃下「紅線」以確保烏克蘭不會加入北大西洋公約組織（NATO），以及北約不會在烏克蘭建立基地與部署飛彈。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1110211