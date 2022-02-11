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俄烏邊境緊張
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烏克蘭情勢緊張 美B-52轟炸機抵英參加北約軍演

2022/2/11 12:16（2/11 12:43 更新）
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美國空軍一組B-52戰略轟炸機將參加北約演習。圖為B-52轟炸機。（圖取自美國空軍網頁www.af.mil）
美國空軍一組B-52戰略轟炸機將參加北約演習。圖為B-52轟炸機。（圖取自美國空軍網頁www.af.mil）
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）與俄羅斯的關係因烏克蘭問題而益發緊張，美國空軍今天宣布，一組B-52戰略轟炸機已抵達英國，準備參加預定的北約演習。

美國駐歐空軍司令部發表聲明說，駐地在北達科他州的B-52戰略轟炸機、支援設備和機組人員降落在倫敦以西150公里的費爾福皇家空軍基地（RAF Fairford）。

聲明中並未具體說明有多少架美國軍機將參與北約演習。

英國每日郵報（Daily Mail）報導指出，美軍4架B-52戰略轟炸機10日清晨飛抵英格蘭費爾福基地。

美國駐歐空軍司令部聲明說，這項「轟炸機特遣隊行動」（Bomber Task Force Mission）「計劃已久」，目的是提高盟國之間的「合作、行動能力、耐受力和協同作戰能力」。

聲明也說：「轟炸機輪調強化了美國對北約盟國和聯盟夥伴的承諾，以維護我們的集體安全和主權。」

美軍這項軍事部署是基於擔心俄羅斯計劃入侵親西方的鄰國烏克蘭，俄國已在俄烏邊界集結逾10萬兵力。

與此同時，美國海軍今天表示，已在上月部署4艘驅逐艦，以參加第6艦隊轄區的演習；第6艦隊的轄區包括地中海。

俄羅斯也在今天表示，4艘軍艦已抵達克里米亞半島外海，準備參加即將在烏克蘭南岸附近黑海海域進行的演習。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）1110211

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