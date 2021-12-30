俄烏局勢若失控開戰 俄媒描繪末日預言

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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）俄烏緊張讓歐陸再次蒙上戰爭陰影，俄羅斯媒體描繪出開戰後可能的走向－從烏克蘭先向烏東民兵動手，演變成世界末日的核戰。為此美俄會竭力避免走上這步境地。

● 場景鋪陳：烏克蘭無人機攻擊點燃戰火

烏克蘭無人機攻擊親俄民兵所控制頓巴斯（Donbass）地區的目標後，烏東親俄民兵出人意表地動用比往常更大的軍力報復，重創烏克蘭政府軍，激起基輔當局發動大規模軍事攻擊。

俄軍則在展開第一波主要空襲後，以防止人道主義災難為由越過俄烏邊界。社群媒體湧現大量戰甲車穿越城市和村莊的影像。

一名美軍教官在烏東頓內茨克（Donetsk）的傑巴利采韋（Debaltseve）附近死於俄軍砲火，北約與俄國間的「冷戰」快速升溫為熱戰，潛藏世人心中的美俄開戰不幸成真。

「今日俄羅斯」（RT）指出，以上情節是一些渴望美俄兵戎相見的極端鷹派想看到的走勢，但華府與莫斯科都知道，攤牌不會有贏家。

● 美為何把重點擺在對話

拜登本月7日與蒲亭視訊會後，隔天答覆美國媒體詢問時直言，北約組織公約第5條雖載明如北約成員遭攻擊，美國對此有道德和法律義務，但這些義務不適用於對烏克蘭，更講明「不存在出動美軍遏止俄國入侵烏克蘭的選項」。

俄羅斯軍事觀察家、退役上校霍達仁諾克（Mikhail Khodarenok）說：「之所以轉向建設性對話，原因是莫斯科和華盛頓都非常清楚兩國爆發軍事衝突的後果。」

蘇聯解體後，俄國軍力因經濟等問題大不如前。但普瑞馬可夫世界經濟與國際關係研究所（IMEMO RAS）研究員斯凡諾維奇（Stefanovich）表示，俄國在常規戰爭並非美國對手，以經濟量體、科技潛力及各自在國際的盟邦規模和結構差異來看，幾乎沒人可與美匹敵。

但斯凡諾維奇認為這不等於俄國束手無策。

他說：「理論上，俄國可以擊沉美軍航艦，或以高精準的長程傳統武器打擊歐洲、中東或亞洲的美軍基地。」斯凡諾維奇認為，在衝突想定裡，華府不大可能會認為前述損失全然不可接受。

● 一旦美俄涉入 定然核戰告終

然而霍達仁諾克認為，若衝突想定裡俄國在常規作戰迅速被打敗，戰事很容易升級為相互展開核子攻擊。

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霍達仁諾克說：「情勢發展只有一條路－首先，美國不會跟俄國單挑，肯定是拉歐洲來打群架，美國與北約聯手的軍事優勢，讓核武成為俄國唯一的自衛手段，屆時事態就不是戰爭這麼簡單了。」

「今日俄羅斯」指出，誠如愛因斯坦（Albert Einstein）所言，無論第3次世界大戰用的是什麼武器，第4次世界大戰用的肯定是石塊與棍棒。美俄很清楚，不會願意讓事態走上這一步。（譯者：陳亦偉）1101230