對比美中台關係 紐時：俄烏衝突將檢驗台灣國防核心戰略

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莫斯科和華府針對烏克蘭的衝突引發台灣海峽兩岸的關注，也讓台灣與中國在可能武力衝突上所做的戰略估量成為焦點。圖為沱江艦、塔江艦在海上進行動態操演。（中央社檔案照片）

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（中央社北京8日綜合外電報導）俄羅斯在烏克蘭邊境集結大軍導致情勢緊張之際，莫斯科和華府針對烏國命運的衝突對峙已引發台灣海峽兩岸的關注，也讓台灣與中國在可能武力衝突上所做的戰略估量成為焦點。

「紐約時報」（The New York Times）報導，在中國，有些人視烏克蘭衝突為美國的一個潛在危機，會削弱美國對台灣的支持，並轉移原本抗衡中國在太平洋軍事野心所投入的注意力和資源。

紐時指出，烏克蘭衝突將檢驗台灣國防一大核心戰略假設：美軍會介入阻止中國侵台。

兩岸交流遠景基金會執行長、前民主進步黨中國事務部主任賴怡忠表示，如果西方列強未能回應俄羅斯，將鼓勵中方在對台行動上的想法更加大膽。

紐時點出，美國對台灣的支持，包括過去數十年來價值數十億美元的軍售，長久以來都是美中關係的痛點；美國現今對烏克蘭的支持同樣引發俄方不快。

而北京當局對台灣的看法，與莫斯科視烏克蘭為俄羅斯歷史文化一部分，沒有太大的不同；俄國對北大西洋公約組織（NATO）東擴展開反擊，中國對美國升高與台灣等的亞洲同盟和夥伴關係亦有不滿。

不過，紐時報導說，自烏克蘭危機爆發以來，沒有跡象顯示中國加強了已經相當龐大的對台軍事部署。

此外，台灣與烏克蘭其他地緣政治情況的差異，也讓北京不太可能立即攻台。美國拜登政府已公然表明不會派兵捍衛烏克蘭，但對台灣卻沒有這麼說，而美國對台灣的「戰略模糊」政策長年來一直是美國嚇阻力的支柱。

賴怡忠表示，美國拜登政府近來的各項聲明，有助於消除台灣官員疑慮，美國挺台的承諾依舊堅若磐石。然而，他強調，台灣內部也日益意識到，台灣自己必須扛下更多的防衛責任。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110208