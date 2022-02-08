四方對話外長會議焦點 反制中國及關注俄烏危機

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（中央社記者丘德真雪梨8日專電）「四方安全對話」外長會議將於11日在墨爾本舉行，議程將包括反制中國散播假消息和經濟脅迫、關注俄烏危機，以及「四方安全對話」與東協等區域組織加強關係等議題。

雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）今天刊登報導，「四方安全對話」（Quad）第四次外長會議將於11日在墨爾本舉行。澳洲外交部長潘恩表示「期待」；她說，「四方安全對話」成員國（美、日、澳、印度）致力達成的是確保印太地區各國根據自身的戰略考慮而作出決策，並且避免受到外國脅迫。

雪梨晨驅報提到，澳洲及美國均指控中國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間散播假消息；澳洲亦指控中國在過去數年來，多次利用經濟脅迫手段對付澳洲。中國近年針對澳洲實施的貿易抵制，涉及金額超過澳幣200億元（約新台幣3950億元）。

雪梨晨驅報指出，這次「四方安全對話」外長會議的焦點之一，是如何反制中國和北韓等國家所發動的假消息攻勢；此外，也會討論如何讓印太地區各國獲得更多COVID-19疫苗，以及東加火山爆發後的人道救援問題。

報導中提及，澳洲將會提醒「四方安全對話」國家在關注烏克蘭危機的同時，更需要顧及印太地區事務，包括中國將南中國海軍事化和威脅台灣等，才是「四方安全對話」的優先焦點。

雪梨晨驅報還提到，在美國政府處理烏克蘭危機的同時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）仍抽空來澳洲與會和訪問斐濟共和國（Fiji）；對此，澳洲國立大學（ANU）國家安全學院院長麥德卡夫（Rory Medcalf）認為，這是美國釋放出訊息，強調美國重視「四方安全對話」和印太地區。

但麥德卡夫（Rory Medcalf）提醒，如果烏克蘭與俄羅斯的緊張情勢惡化，美國是否會持續將焦點放在「四方安全對話」所關注的範圍可能會有疑問。

據澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天報導，布林肯將於明天抵達澳洲，並與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）會面。多位不具名澳洲聯邦政府官員認為，布林肯出席「四方安全對話」外長會議，釋放出一個強烈的訊號，顯示美國是有能力同時兼顧多個焦點，不會顧此失彼。

澳洲金融評論報指出，這次「四方安全對話」外長會議，在時間點上，正好是中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面後數天。習近平和蒲亭於4日在北京會面；習近平表示支持俄羅斯對烏克蘭的態度，而且二人均指澳洲致力獲得核動力潛艦的做法，將會加速軍備競賽。

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澳洲金融評論報提到，澳洲聯邦內閣國家安全委員會7日）討論到烏克蘭危機。澳洲總理莫里森7日表示，澳洲「深切關注」（highly concerned）烏克蘭情勢惡化。他說：「任何違反烏克蘭領土主權的行為，都不是和平的跡象；而是試圖侵吞他國主權的跡象。」

澳洲金融評論報又提到，關於「四方安全對話」是否會擴大納入其他國家的問題，並未排進11日的會議議程；不過，與會國家有意推動「四方安全對話」與東協等區域組織加強關係。（編輯：韋樞）1110208