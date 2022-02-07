更多編輯台推薦新聞：
美議員訪台po「降落台灣共和國」 推文被繪成漫畫懸掛國會山莊
政治

美議員訪台po「降落台灣共和國」 推文被繪成漫畫懸掛國會山莊

書摘／3C育兒不行嗎？別苛責自己 關鍵是用法與態度
生活

書摘／3C育兒不行嗎？別苛責自己 關鍵是用法與態度

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰
運動

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄烏邊境緊張
新聞專題
俄烏邊境緊張2/168

憂俄入侵烏克蘭 美載運增援部隊軍機陸續抵波蘭

2022/2/7 22:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社波蘭里茲索夫7日綜合外電報導）美國總統拜登針對烏克蘭危機，上週下令增派部隊前往北大西洋公約組織（NATO）東翼，今晨可看到兩架美軍軍機降落一座波蘭機場，預期稍晚會有更多軍機抵達，載運增援的大批美軍。

路透社報導，俄羅斯已在烏克蘭邊界附近部署逾10萬部隊，西方指控俄國計畫入侵烏克蘭，俄國否認。拜登上週下令近3000名美軍前赴東歐，保護北約東翼，因應俄國可能對烏克蘭發動的攻擊。

增援美軍上週陸續啟程前往羅馬尼亞及波蘭，以讓盟邦安心。同時，德國也表示考慮增兵立陶宛。

預定將有約1700名美軍部署在波蘭，主要來自駐守美國布拉格堡（Fort Bragg）的82空降師（82nd Airborne Division），同時1000名駐德國部隊也將東移前往羅馬尼亞。

今晨可看到兩架美國軍事運輸機降落波蘭東南部里茲索夫－加西恩卡（Rzeszow-Jasionka）機場，一名機場員工告訴路透社，預期稍晚還會有3架美國軍事運輸機抵達。

一名波蘭軍方發言人表示，預計今天將有更多美國軍機抵達，但未說明確切架數。

北約軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）今天說，為防俄國在計畫舉行的軍演後繼續將部隊留在白俄羅斯，北約正考慮增加在波羅的海國家及波蘭的駐軍。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1110207

延伸閱讀
烏克蘭恐與俄掀戰 總統府堅稱有望藉外交解決爭端烏克蘭風雲緊 美官員：俄全面入侵戰力7成已就位德媒：烏克蘭正式請求德國提供防禦性武器
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀