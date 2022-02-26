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美重量級學者福山：憂台灣自衛決心不如烏克蘭

2022/2/26 17:36（2/26 18:00 更新）
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圖為25日在基輔市中心的烏克蘭士兵。（美聯社）
圖為25日在基輔市中心的烏克蘭士兵。（美聯社）
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（中央社記者黃雅詩台北26日電）烏克蘭危機引發對台海情勢憂慮，重量級國際政治學大師福山今天表示，他認為中國武力犯台已變「可想像的」（thinkable），並擔憂台灣自衛決心不如烏克蘭人，「若台灣不為自己而戰，不能期待美國會來救台灣」。

被問及為何認為台灣人較無自我防禦意願，福山表示，除了有許多來自台灣的人這樣告訴他，防禦決心也展現在台灣的軍事政策上，例如台灣過去採徵兵制，後來因應社會民情調整廢除，這是很不幸的決定。

美國史丹佛大學日裔教授法蘭西斯．福山（Francis Fukuyama）今天以視訊方式，參加台北政經學院基金會（TSEF）與台北政經學院（TSE）在蔣經國總統圖書館舉辦的講座，他以「自由主義與自由世界秩序的威脅」為題發表演說並接受現場提問，會議由中研院院士朱雲漢與政大政治系教授蔡中民主持。

福山表示，烏克蘭危機對台海的啟示是，中國政府定會密切關注烏克蘭情勢，並會檢視美國等西方民主國家的回應；至於烏克蘭危機讓許多人臆測中國是否會對台動武，他認為此種可能性已從「不可想像」變成「可想像的」，這也讓台灣需好好重新審思自我防衛策略。

福山認為，台灣半導體龍頭地位很關鍵，因此美國總統拜登基本上延續前政府的對台立場，都很重視台美關係，但目前大家更關注台美的政治與軍事同盟。

福山指出，台灣跟烏克蘭局勢有一個很大不同點。他認為，相較台灣而言，烏克蘭更有意願為自己而戰，「一旦中國對台動武，如果台灣都沒意願為自己而戰，台灣不能期許美國會來拯救台灣」。

福山認為，奮戰意願也跟世代差異有關係，經歷過二次世界大戰的中生代，知道共產主義與戰爭的可怕，現在許多年輕世代一出生就在自由民主體制下，覺得一切都很自然，從不認為有需要為自由而奮戰。

被問及中國在近期民主化的可能性，他認為「相當低」，最重要原因是中國國家機器監控程度不斷增強，人民想組織起來挑戰國家政策是非常困難的事。

福山表示，跟俄羅斯相比，中國的霸權包含政治、經貿等更多面向，尤其國家主席習近平上任後，變本加厲「高度監控」人民。

福山（Francis Fukuyama）1990年代初以「歷史的終結及最後之人」一書奠定當代政治學理論大師地位，該書主張人類意識形態鬥爭將走向終結，自由民主會成為人類政府最終形式。（編輯：林克倫）1110226

美國重量級政治學大師福山26日以視訊方式發表演說，他認為中國武力犯台已變可想像的局面，並擔憂台灣自衛決心不如烏克蘭。中央社記者黃雅詩攝 111年2月26日
美國重量級政治學大師福山26日以視訊方式發表演說，他認為中國武力犯台已變可想像的局面，並擔憂台灣自衛決心不如烏克蘭。中央社記者黃雅詩攝 111年2月26日
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