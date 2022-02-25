俄烏衝突看台海 邱太三：持續關注中方認知作戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北25日電）陸委會主委邱太三今晚表示，政府在俄烏衝突期間，持續關注中國大陸對台認知作戰。他強調，台灣、烏克蘭兩者不能相類比，台灣戰略位置、經貿角色難超越。

邱太三25日晚間出席香港紀錄片「時代革命」放映會，他在會前受訪作以上表示。

邱太三表示，政府持續關注俄烏緊張情勢期間中國大陸動作、台海情勢，目前看起來算是正常。中國大陸對台常有認知作戰，經常將議題連結到台灣，強調台灣是中國領土，甚至有時夾帶錯誤假訊息，這部分持續關注中。烏克蘭在被俄國入侵前，有機關網站被駭情形，這類跡象也是政府加強巡邏處。

他提到，行政院長蘇貞昌預計將在下週就俄烏情勢國安小組因應和境外勢力認知作戰應對等兩大部分，在立法院總質詢中專案報告。

對於「今日烏克蘭，明日台灣」的比擬，邱太三不認同，他強調，台灣和烏克蘭在地緣戰略、地理情勢、經貿重要性和與美關係等4大條件有本質上不同，兩者處境未能相類比。

邱太三指出，地緣戰略位置上，台灣長期以來是民主國家同盟在印太地區成員之一，台灣是第一島鏈重要中心點，如果台灣失守，不僅台灣海峽，南海局勢也會被牽動；烏克蘭則不是北約成員國。

其次，台灣和烏克蘭的地理情勢不同，烏克蘭是戰車可以直接陸戰跨過國境，環海的台灣不會是一樣打法。

第三，台灣半導體佔據國際供應鏈重要位置，烏克蘭主要是農產品、天然氣能源，經濟重要性上，雙方有很大差異，假設台灣晶片不賣，全世界經濟會有很大衝擊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第四，台灣和美國有台灣關係法，美國必須協助台灣有足夠防衛能力；烏克蘭不是北約成員，這也是北約成員國未能派兵馳援原因，沒有合理說法就派兵，這會讓俄羅斯找到藉口指責「你在入侵別人國家」。這就是烏克蘭和台灣不一樣的地方。

對於孫文學校金門分院呼籲金門撤軍並與對岸簽訂和平協議，邱太三回應，這就是台灣可愛卻又可悲的地方。他說，台灣是民主多元國家，可以有不同的意見；可悲的是沒有辦法形成最好共識，重點仍是台灣民眾要什麼，從機關民調到選舉結果長期趨勢來看，台灣民眾熱愛的是民主自由。（編輯：楊昇儒）1110225