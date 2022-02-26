俄烏衝突 學者：美艦航經台海要北京勿輕舉妄動

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（中央社記者游凱翔台北26日電）正值俄羅斯入侵烏克蘭戰事擴大之際，美軍驅逐艦今天航經台灣海峽。學者林穎佑、揭仲分析，美國想讓中國知道「美國還是有掌握印太動態」，傳達北京勿藉此機會採強烈軍事作為的訊號，並讓印太盟邦放心。

美國海軍第七艦隊今天派遣配備神盾戰鬥系統的勃克級導向飛彈驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson，DDG 114）由南向北航經台灣海峽；國防部也證實這項訊息，並指出，國軍全程掌握周邊海空域動態、狀況正常。

熟悉中共軍事的中山大學亞太事務英語學程兼任助理教授林穎佑接受中央社訪問時分析，美艦行駛期間打開船舶自動辨識系統（AIS），公開讓外界得以了解動態，美國在此時此刻航經台海，是想告訴中國「即使烏俄衝突，美國也沒有因此對印太放鬆」，同時告訴美國在印太的盟邦，美軍仍持續在印太巡弋、維護區域安全。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲告訴中央社記者，美國總統拜登上任以來，美艦共14次例行性航經台灣海峽，但今天的重要性遠勝過去13次，原因在於當美國決定不以軍力介入俄烏戰爭，印太盟邦與夥伴國對美國的信心難免受影響；因此，美軍藉由此次行動，除了進行武力展示，也象徵重視對印太地區的承諾。

另外，中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCS Probing Initiative）今天除揭露強生號航經台海，還指出美軍派遣一架EP-3E電子偵察機在台海南側提供情報與監控支援。

揭仲對此分析，美國軍機類似這樣的抵近偵察很常見，但在俄烏戰爭之際，此舉是要讓北京知道「美國還是有在掌握印太動態」，讓印太區域盟邦放心，更間接傳達「北京不要藉此機會在印太地區採取強烈軍事行為」訊號。（編輯：林克倫）1110226