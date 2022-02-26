談俄烏開戰 國防院：後備戰力關鍵在平時教召

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（中央社記者游凱翔台北26日電）俄羅斯入侵烏克蘭爆發軍事衝突，國防部智庫、國防院今天發布首支影片指出，後備戰力是否真有戰力，在於平時教育召集，且未來中國、俄羅斯是否合作不得而知；此次衝突對台灣來說是很好範本，應未雨綢繆、提早因應。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令在烏克蘭東部展開軍事行動，歐洲爆發數十年來最嚴重的安全危機之一。

國防部智庫、國防安全研究院下午在官方YouTube頻道發布首支名稱「國防院的烏俄危機分析」影片，由國防院多名研究人員針對烏俄情勢進行分析，並探討台灣需注意的面向。

前國防部全民防衛動員綜合作業室主任、現任國防院中共政軍與作戰概念所研究員韓岡明在影片中表示，烏克蘭總統發布動員令召集250萬名後備軍人，是整個戰爭行為裡非常必要的手段。

他強調，透過編組後備軍人可形成強大後備戰力，「但後備戰力是否真的有戰力，在於平時所謂的教育召集」；國軍今年起將教召從原本7天增加至14天，就是在培養後備戰力。

韓岡明指出，烏克蘭有領土防衛部隊，並在各州建立領土防衛旅，若平常有完成訓練再搭配後備部隊，對俄羅斯來說是不可忽視的作戰力量。

國防院國家安全所研究員劉蕭翔分析，烏俄衝突發生在歐洲，但牽動的效應不僅於歐洲，可能波及全球並影響台灣，甚至攸關日後歐洲地緣政治格局的重組；若西方國家因俄國的大動作，被迫接受俄國的安全提案，日後歐洲戰略平衡將導向有利於俄羅斯，美國在歐洲的勢力恐被削弱。

劉蕭翔進一步指出，俄羅斯向來認為，自身是與美國平起平坐的大國，若俄國趁此機會再度崛起，美國及俄羅斯的爭霸將可被預見。

他也認為，美國目前雖然將重心轉向印太地區，但不代表會將歐洲拱手讓給俄國。中國在印太地區則是一個不穩定因素，極有可能與俄國結盟，加上中國認為台灣是不可分割的一部分；美國屆時是否有能力應付歐亞大陸兩場危機仍不得而知，台灣應未雨綢繆、提早防範。

國防院中共政軍與作戰概念所助理研究員許智翔表示，網路上雖然有很多烏俄戰爭資訊，但許多作戰進程的資料仍是假訊息、張冠李戴的資訊，民眾在閱讀時必須很小心。

許智翔認為，此次衝突對台灣來說是很好範本，可以從中得知敵軍想藉由快速奪占機場（關鍵基礎設施）及烏克蘭不對稱作戰方法。

他以地理環境為例指出，台灣與中國相隔台灣海峽是很關鍵的差異，因為台海一年有幾個月時間並不適合小型船艦航行，且若要集結登陸、機降，中共都需要時間來調度、集結，對台灣來說，較容易有預警與應變時間。（編輯：林克倫）1110226