烏克蘭稱俄軍將總攻擊 基輔民眾排隊領槍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔26日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基再度發表談話影片，稱俄軍今夜就會發起總攻擊，「決定烏克蘭的命運就在此刻」；基輔連日來已向民眾發放近2萬把步槍，還要民眾準備汽油彈抗敵。

「紐約時報」報導，澤倫斯基在26日午夜發出的影片裡說：「今夜，敵人就會動用所有可投入的部隊來粉碎我們的抵抗，我們全都要認清所將面對的事，也必須挺住。捍衛我們的國家，今夜會很艱難，但黎明必會到來。」

● 五角大廈：俄目前投入侵烏的兵力不到3成

俄軍25日已進入人口280萬烏克蘭首都基輔北側的行政區。美國五角大廈表示，俄軍遇到強度出乎意外之高的抵抗，延緩了俄軍進逼基輔的腳步，但研判俄軍自24日侵烏以來，目前不過才動用原本陳兵邊界15萬大軍裡的20%到30%。

拜登政府已警告基輔恐很快淪陷。

一份「華盛頓戰爭研究所」（ISW）最新的報告指出，烏克蘭軍隊成功擊退入侵北部城鎮切爾尼戈夫（Chernihiv）的俄軍，迫使俄軍繞道，另也擋下俄軍在第2大城哈爾科夫（Kharkiv）的首波攻勢，俄軍現對哈爾科夫改採圍而不攻。

華盛頓戰爭研究所研究員巴羅士（George Barros）指出，基輔近郊的戰況遲滯俄軍進展，俄國已增派部隊到白俄羅斯南部，增援部隊很可能投入奪取基輔之戰。巴羅士還說俄軍精銳的第76近衛空中突擊師（76th Guards Air Assault Division）已抵達白俄南部。

俄羅斯戰車25日攻進烏克蘭首都基輔。圖為25日基輔街道散落飛機殘骸。（美聯社）

● 俄調精銳對付基輔 當地居民領槍備戰

俄國部署於烏克蘭北面、白俄境內的部隊不是這次侵烏的主力。俄軍本以為可機降基輔近郊的機場展開攻勢，但因沒法很快拿下機場，很可能得改為讓部署於白俄的部隊發動地面戰。

隨俄軍先頭部隊25日已踏進基輔，烏克蘭軍方也開始向平民分發槍械協助首都保衛戰。在澤倫斯基呼籲志願者拿起武器後，不少民眾在基輔市中心一處分發站排隊領槍。

估計從24日俄軍開始入侵後，基輔已派發出約1萬8000支突擊步槍。另烏克蘭還要民眾準備好俗稱「莫洛托夫雞尾酒」（Molotov Cocktail）的汽油彈抗敵。

21歲的電腦程式設計師邦達倫柯（Hlib Bondarenko）說：「我別無選擇，還能到哪去？這裡是我家，我還不打算要豎白旗。」

● 俄侵烏據信動用大殺傷力的集束彈藥

另有來自烏克蘭的影片與照片顯示，俄軍很可能使用國際間禁用的集束彈藥。

集束彈藥可透過火箭、飛彈、炸彈與火砲投送，每枚彈藥含許多小型「子炸彈」，用於打擊大面積目標或人員，一些較先進的集束彈藥甚至可擊穿厚重裝甲，且爆炸後形成的碎片可在足球場大小範圍內產生巨大殺傷力。

國際間一項2010年生效條約裡禁用的戰場武器就包含集束彈藥，但美、俄與中國都沒簽署這項條約。（譯者：陳亦偉）1110226