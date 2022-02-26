車臣出兵支持俄羅斯 要求烏克蘭向蒲亭道歉

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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭後，包括莫斯科、聖彼得堡等地都出現反戰示威，但俄國轄下的車臣自治共和國支持侵烏，強人領袖卡狄羅夫還呼籲烏克蘭總統向俄國總統蒲亭道歉。

據美聯社引述車臣媒體提到，卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）25日在車臣首府格羅茲尼（Grozny）召集約1萬2000名安全部隊人員，進行作戰整備檢查。

車臣新聞網站「今日車臣」（Chechnya Today）報導，卡狄羅夫說他們已準備好必要時參與「一切特殊作戰」，還呼籲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）打電話向蒲亭（Vladimir Putin）道歉。

英國「每日郵報」（Daily Mail）指出，有一隊擔任獵殺任務的車臣特種部隊已被派到烏克蘭，目的是活捉或殺害特定烏克蘭官員。社群媒體有車臣部隊在烏克蘭一處森林內集合、做勤前穆斯林儀式的照片。

據俄國一個與安全機構有關聯的社群軟體Telegram頻道消息，每名車臣獵殺隊成員似乎都拿到一組套卡，印有烏克蘭官員照片和簡介。

綜合英國廣播公司（BBC）與每日快報（Daily Express）的報導，車臣人口主要為穆斯林，1990年代初期卡狄羅夫與父親還加入過爭取獨立的車臣叛軍，在第一次車臣戰爭裡與俄軍作戰，但1999年二次車臣戰爭爆發時，父子搖身轉為親俄。

卡狄羅夫的父親2003年當選車臣總統後隔年遭汽車炸彈暗殺身亡，蒲亭2007年直接指派卡狄羅夫出任車臣總統。由於獲莫斯科授予充分自治，卡狄羅夫與蒲亭的關係也越來越親密，還有一支強力且令人聞風喪膽的私人民兵。（譯者：曾依璇、陳亦偉）1110226