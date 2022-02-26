對俄制裁缺乏立即威脅 西方利益分歧成威權軟肋

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（中央社記者陳韻聿倫敦25日專電）俄羅斯昨天直接入侵烏克蘭，美國、英國、歐盟紛祭出制裁。但整體而言，俄羅斯在能源出口未遇直接衝擊，在金融領域也未遭封鎖，強度恐不如預期的制裁再次凸顯，西方內部的利益和思維分歧是威權軟肋。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天早上透過社群媒體Telegram表示：「我們今早孤軍奮戰保衛自己的國家；一如昨天，世界最強大的幾個政權仍在隔岸觀火。昨天宣布的制裁措施對俄羅斯有說服力嗎？我們的所見所聞顯示，缺乏說服力。」

就在歐美再次揚言要俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）付出「慘痛代價」時，俄軍大舉進攻烏克蘭首都基輔（Kyiv），控制了儲存大量核廢料的車諾比（Chernobyl）廢棄核電廠，電廠人員成為人質。

烏克蘭官方示警，俄方可能會以核災要脅西方或基輔屈服；一旦核廢料儲存設施遭破壞，輻射塵將影響大片歐盟區。烏國監測數據顯示，目前車諾比電廠周遭輻射濃度偏高，部分數值已達危險程度。而歐洲最大規模核電廠就位於烏克蘭東部的札波羅熱亞市（Запорiжжя），當地目前也戰況激烈。

綜觀美國與歐盟的制裁措施，雖然有包括聯邦儲蓄銀行（Sberbank）在內數家大型俄羅斯銀行遭程度不等制裁，但俄羅斯對外石油與天然氣交易主要管道、國營「天然氣工業銀行」（Gazprombank）並未遭重擊。歐美顧忌打擊俄羅斯能源出口對自身經濟的影響，更何況各國政府還有通貨膨脹挑戰待解。

此外，儘管英、美支持，歐盟仍無法就何時將俄羅斯逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統取得共識，其中最積極反對的包括德國、義大利。

反對方的主要顧慮是若俄羅斯被SWIFT排除，支付天然氣等原物料款項恐發生困難、衝擊供應鏈。然而，縱使不透過SWIFT，買方依然能向俄方付款，只不過需承擔程序上的不便和附帶損失。

歐盟超過40%的天然氣、近30%的石油進口來自俄羅斯；在2020年，能源占歐盟自俄羅斯進口總額約2/3。在俄羅斯方面，天然氣和石油占總出口收入達50%或更多，是國家預算和外匯儲備重要來源。就原油和天然氣供應量而言，俄羅斯分別是全球第3、第2大。

考量經貿連結、地緣政治等因素，歐盟應可在對俄制裁發揮關鍵作用，但在耗費大量時間達成共識決的過程中，各方往往也更清楚看見彼此的利益和思維分歧，包括歷史經驗差異造成對「俄羅斯威脅」的不同認知。

舉例而言，雖然同屬歐盟成員國，法國至今寧願相信對莫斯科可「潛移默化」，而波羅的海三國對俄羅斯構成的各式傳統、非傳統安全威脅示警20年，直至近年才逐漸擺脫被標籤化為「仇俄」、「恐俄」的命運。

愛沙尼亞國際防衛與安全中心（ICDS）安全與韌性研究計畫主任尤維（Ivo Juurvee）近日告訴中央社記者，歐洲在1980年代開始興建輸送網、擴大自當時的蘇聯進口天然氣，構想之一是透過強化經貿連結、增加蘇聯對歐出口收入的依賴，讓蘇聯逐步走向自由開放，「但後來到底誰比較依賴誰，大概很難說」。

雖然國際經貿關係免不了相互依賴，莫斯科統治集團顯然極懂運用效果在蘇聯時期即獲驗證的準則：「資本家賣繩子給我們，我們就用這根繩子吊死他們」。當然，蘇聯未能「笑到最後」，但運用繩子的功夫可以與時俱進。

目前歐美對制裁俄羅斯的態度是分階段實施、依烏克蘭戰事嚴峻程度調整力道。烏克蘭駐德大使梅爾尼克（Andrij Melnyk）忍不住問：「他們到底在等什麼？非要等到數以萬計烏克蘭人死給他們看嗎？」

烏克蘭已有數百人傷亡，隨著戰況愈趨慘烈，歐盟或許會改變對SWIFT的立場，蒲亭也可能被納入制裁名單，英、美也可望加大制裁力道。

然而，無論是已定案或仍在討論的制裁措施，分析其細節，可看出西方仍極力避免「傷敵一千、自損八百（甚至更少）」，並傾向以中、長期效應取代「立竿見影」。

但制裁往往本來就不是即刻實施，而過渡期或討論期拉得越長，制裁對象就更有餘地預作準備、繞道而行，這在俄羅斯以及獨裁者魯卡申柯（Alexander Lukashenko）統治下的白俄羅斯都屢獲驗證。

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更何況，被制裁者有自己的求生之道，制裁者也未必沒有動機「一起找出路」。舉例而言，俄羅斯因為在2014年併吞烏克蘭克里米亞半島（Crimea）、佔領東部頓巴斯地區（Donbass），遭遇相對嚴厲的制裁，但它很快就發展出獲他國貿易夥伴採用的獨立支付系統MIR，並持續推展國家貨幣結算、以減少對美元等國際強勢貨幣的曝險程度，相關措施適用與中國，甚至日本、韓國的經貿活動。

無論俄羅斯最終面臨什麼樣的經濟制裁，西方國家都需面對現實：制裁是災難發生後的補救措施，在官員紛表達「歐洲安全面臨第二次世界大戰以來最嚴峻考驗」之時，面對只相信「硬實力」的蒲亭政權，西方宜採取更具說服力的整體嚇阻策略、停止自欺欺人，這對在俄羅斯國內遭壓制、恫嚇的進步力量而言，也會是正面訊號。（編輯：徐睿承）1110226