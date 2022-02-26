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對俄制裁缺乏立即威脅 西方利益分歧成威權軟肋
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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

烏克蘭總統：今晚比白天難熬 俄軍將趁夜襲取基輔

2022/2/26 08:28（2/26 09:03 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基25日表示，俄羅斯部隊將趁天亮前企圖拿下首都基輔。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）
烏克蘭總統澤倫斯基25日表示，俄羅斯部隊將趁天亮前企圖拿下首都基輔。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）
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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天深夜表示，俄羅斯部隊將趁天光未亮前企圖拿下首都基輔。

法新社報導，澤倫斯基在對全國談話影片中說：「我必須完全坦白地說，今晚將比白天難熬。我國許多城市遭受攻擊。」

他在烏克蘭總統府發出的影片中還說：「特別注意基輔，我們不能失去首都。」

他表示：「我正向所有前線捍衛國家的男男女女求援，今夜敵方將出動所有兵力，以奸詐、嚴峻且不人道的方式摧毀我方防守。」

他還說，「今夜他們將企圖襲取」基輔。

澤倫斯基表示，他已和許多西方領袖談過，包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）及美國總統拜登。

他說：「我們商定要為我國提供更多援助、更多支持及大力相挺。我們的主要目標是終結這場屠殺。」

西方國家已對俄羅斯祭出大規模經濟制裁，歐洲聯盟（EU）、英國及美國也相繼宣布制裁俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）個人，以回應俄羅斯入侵烏克蘭。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110226

俄羅斯彈襲登陸並進開戰烏克蘭。（中央社製圖）
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