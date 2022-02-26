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影片／拒美協助撤離基輔 烏克蘭總統堅決持續戰鬥
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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭10/300

拒美協助撤離基輔 烏克蘭總統堅決持續戰鬥[影]

2022/2/26 15:12（2/26 16:34 更新）
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美國政府準備協助烏克蘭總統澤倫斯基（前）撤出基輔，但澤倫斯基25日拒絕離開，稱將堅守到底。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
美國政府準備協助烏克蘭總統澤倫斯基（前）撤出基輔，但澤倫斯基25日拒絕離開，稱將堅守到底。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
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（中央社華盛頓/基輔25日綜合外電報導）「華盛頓郵報」報導，美國與烏克蘭官員說，美國政府準備協助烏克蘭總統澤倫斯基撤出基輔，以免遭兵臨城下的俄軍活逮或殺害。但澤倫斯基拒絕離開，稱將堅守到底。

美聯社報導，一名了解對話內容的美國高階情報官員說，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）說：「戰鬥發生在這裡。我需要彈藥，而不是逃跑。」

澤倫斯基在社群媒體回應俄羅斯入侵的表現廣受讚揚。

曾為喜劇演員的澤倫斯基稍早發表感人演說，矢言持續戰鬥。他說：「當你們發動攻擊的時候，將看到我們正面迎戰，而非倉皇逃走的背影。」

紐約時報報導，他25日稍早上傳自拍影片，拍到他跟重要幕僚仍在首都，戳破他逃離基輔的傳聞。他說：「我們都在這裡，將堅守到底。」（譯者：張曉雯/核稿：戴雅真）1110226

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