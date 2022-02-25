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俄羅斯大軍入侵 前烏克蘭總統持AK-47步槍上街

2022/2/25 22:01
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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭遭俄羅斯揮軍入侵，56歲的烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）今天扛著一把AK-47突擊步槍現身基輔街頭，已經準備要保家衛國。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，波洛申科和一群民眾站在街頭，當中有人身穿軍用背心、背著步槍，有人戴著鋼盔，也有人身穿便服，顯然並非正規軍隊。

波洛申科接受連線訪問時拿出一把短版AK-47步槍。他表示，他們這群人有幾把步槍，也有兩挺機槍，但沒有重裝備、也沒有戰車。

他說，號召民眾保衛家園的行動大概2天前展開，有很多人排隊要加入，且大多是平民，許多人從未參軍，不過能夠派發的武器不多。

波洛申科表示，這非常感人，這顯示烏克蘭人有多痛恨俄羅斯總統蒲亭，又多麼願意挺身對抗俄國入侵。

他說，蒲亭根本就是一個喪失理性的瘋子。

當記者問波洛申科，認為可以支撐多久時，他沉默了一下回答，「永遠」。「不論蒲亭派遣多少軍隊入侵烏克蘭，不論他有多少飛彈，不論他有多少核武，我們烏克蘭人是自由的歐洲人，有光明的未來。」

2014年，身價億萬的巧克力糖廠老板、有「巧克力大王」之稱的波洛申科當選烏克蘭總統，但他在2019年4月總統大選慘敗，輸給喜劇演員出身的政壇新手澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（譯者：戴雅真）1110225

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