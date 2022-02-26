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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

安理會表決譴責俄國侵烏案 俄否決中印棄權

2022/2/26 10:16
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（中央社紐約聯合國總部25日綜合外電報導）美國在聯合國安全理事會提出一項決議案，要譴責俄羅斯入侵烏克蘭，該案遭具否決權的俄國否決，中國則是棄權。

在這項美國起草的決議案中，阿拉伯聯合大公國和印度也在表決時棄權。其餘11個聯合國安理會的成員國都投下贊成票。這項決議案預計將由聯合國大會進行 表決，由193個成員國共同表決，可望在大會通過。

中國這次棄權的幾週前，中國和俄羅斯才宣布雙方已升級為「無限制」的夥伴關係，雙方會在烏克蘭、台灣相關的僵局中相互支持，並彼此承諾會加強合作，以對抗西方國家。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在俄羅斯行使否決權後說：「儘管安理會一個魯莽、不負責任的常任理事國（指俄羅斯），濫用武力攻擊鄰國，並顛覆聯合國和我們的國際體系，我們仍一致支持烏克蘭及其人民。」

湯瑪斯-葛林斐德在表決後說：「讓我把事情說清楚，俄羅斯，你可以否決此案，但無法否定我們的聲音、事實、我們的原則及烏克蘭人民。」

外交人員表示，聯合國這次的表決延後了兩個小時，因為美國和其他國家協商到最後一刻，才爭取到中國投下棄權票。俄羅斯和美國、中國、法國、英國一樣是常任理事國，具有否決權。

俄羅斯總統蒲亭下令入侵烏克蘭，聯合國安理會23日晚間為此開會，試圖緩解數週來日益緊張的局勢。

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）在表決後告訴安理會：「毫無疑問，俄羅斯是孤立的，沒有人支持入侵烏克蘭。」

這項安理會決議案，要求俄羅斯「立即停止對烏克蘭使用武力」，並「立即、完全、無條件從國際公認邊界內的烏克蘭領土撤離所有軍隊」。

該案也要求俄羅斯撤銷承認烏東親俄分離主義分子控制的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）兩個地區為獨立國家。

印度駐聯合國大使提魯穆提（T.S. Tirumurti）告訴安理會說：「令人遺憾的是，我們放棄了以外交解決的途徑，我們必須回到這條路上。基於這些原因，印度在表決時選擇棄權。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110226

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