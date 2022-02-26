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日本貨船烏克蘭港口中彈釀1傷 船已轉赴土耳其

2022/2/26 11:26
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（中央社東京26日綜合外電報導）位於日本愛媛縣今治市的海運公司今天證實，25日在烏克蘭南部港口附近中彈受損的貨船Namura Queen是他們旗下船隻；已知一名菲律賓籍男船員受傷，貨船正轉赴土耳其。

日本共同社報導，海運公司表示Namura Queen船籍為巴拿馬，船上搭載船長及船員等共20人；所有船組員都是菲律賓人，其中一人肩部受傷，但無生命危險。

這艘船是為載運玉米而泊靠港口，目前貨船可以自力航行，為確保安全並確認船體狀況，貨船已航向土耳其。

「每日新聞」引述海運公司經理指出，25日晚間8時左右接獲菲律賓管理公司通報「受到飛彈攻擊造成船艉受損」。至於飛彈是俄羅斯或烏克蘭哪方發射則不清楚。

貨船為載運穀物從24日起停泊在港口海域，之後接獲保險公司通知「烏克蘭軍方發布警告，禁航北緯45度以北海域」，事發當下貨船正為安全起見準備離港。

海運公司經理說，盡可能讓貨船及早前往安全地點，讓船上人員安心，但無論是烏克蘭還是俄羅斯，對物流來說都是重要地方，站在海運業界立場來看，希望這次事件可以早日解決。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110226

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