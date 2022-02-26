美制裁蒲亭等高官 揚言讓俄為侵烏付代價

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國政府今天加入歐洲國家行列，對俄羅斯總統蒲亭與外交部長拉夫羅夫實施制裁。西方國家對莫斯科加強施壓，試圖制止俄羅斯侵略烏克蘭。

俄羅斯部隊昨天入侵烏克蘭，發動陸海空攻勢，掀起這場二戰以來歐洲規模最大戰爭。美國今天針對一國元首實施制裁，實為罕見，但並非空前。

路透社報導，美國財政部今晚在宣布制裁的聲明中說：「總統蒲亭（Vladimir Putin）與外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）須為俄羅斯無端與非法進一步入侵烏克蘭之舉直接負責，烏克蘭是擁有主權的民主國家。」

美國財政部表示，針對國家元首實施制裁的行動「極為罕見」，將蒲亭列入包含北韓、敘利亞與白俄羅斯領導人的名單上。華府之後可能加碼制裁。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）告訴記者，拜登總統今天稍早在與歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）通話後，決定針對蒲亭、拉夫羅夫等官員實施制裁。

美國財政部表示，美國本週已施加許多其他制裁，對象鎖定俄羅斯銀行與富有寡頭，切斷俄羅斯取得關鍵技術的管道，並限制籌募資金的能力。

今天稍早，歐盟國家與英國都同意凍結蒲亭與拉夫羅夫的歐洲資產；烏克蘭領導人懇請各國加速實施更多嚴厲制裁，懲罰俄羅斯侵犯烏克蘭。

俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄羅斯外交部發言人今天說，針對蒲亭與拉夫羅夫祭出制裁，反映西方在外交政策上「無能至極」。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）研究員費希曼（Edward Fishman）說，制裁蒲亭大致上雖僅具象徵意義，但鎖定蒲亭對美國與夥伴而言是合理之舉。

費希曼說：「此舉肯定將傳達非常強烈的訊息，向現在身處槍林彈雨中的烏克蘭人表明，美國與他們站在一塊。」費希曼在前總統歐巴馬政府時期在國務院負責制裁俄羅斯的事宜。

財政部表示，美國政府也就俄羅斯入侵烏克蘭一事，制裁另兩名俄羅斯官員，分別是國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）與參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）。

莎琪在推特發文指出，財政部也將制裁「俄羅斯直接投資基金」（Russian Direct Investment Fund）；她稱俄羅斯直接投資基金是「國有金融實體，有如主權財富基金，可吸引資金流入俄羅斯經濟快速成長的產業」。

財政部發言人說，制裁俄羅斯直接投資基金的措施將在未來幾天內宣布。

財政部長葉倫（Janet Yellen）在聲明中說：「我們與國際盟國和夥伴團結一致，確保讓俄羅斯為進一步入侵烏克蘭付出慘重的經濟與外交代價。如果有必要，我們準備讓俄羅斯為其在世界舞台的惡劣行為付出更多代價。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110226