更多編輯台推薦新聞：
圖輯／各國力挺烏克蘭 黃藍國旗色點亮巴黎鐵塔布蘭登堡大門
國際

圖輯／各國力挺烏克蘭 黃藍國旗色點亮巴黎鐵塔布蘭登堡大門

對俄制裁缺乏立即威脅 西方利益分歧成威權軟肋
國際

對俄制裁缺乏立即威脅 西方利益分歧成威權軟肋

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言
政治

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/300

英國凍結蒲亭、俄羅斯外長資產 禁俄權貴飛機進入

2022/2/26 14:30（2/26 15:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
英國政府25日宣布，凍結俄羅斯總統蒲亭（圖）與外長拉夫羅夫的資產。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
英國政府25日宣布，凍結俄羅斯總統蒲亭（圖）與外長拉夫羅夫的資產。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦25日綜合外電報導）由於俄羅斯入侵烏克蘭，英國政府今天宣布，凍結俄國總統蒲亭與外長拉夫羅夫的資產，並禁止俄國權貴的飛機進入英國領空。

英國財政部宣布對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）及俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）發出經濟制裁的通知，並將兩人加入一份在英國的財產和銀行帳戶已被凍結的俄國寡頭分子名單中。

英國首相強生（Boris Johnson）稍早告訴他在北大西洋公約組織（NATO）的伙伴，稱他正計劃對蒲亭和拉夫羅夫實施「迫在眉睫」的制裁。

為了回應俄羅斯昨天開始的血腥侵略，英國運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）同時宣布，即刻起禁止俄羅斯私人飛機進入英國領空。

夏普斯推文說：「我已經加強了英國的禁令，俄羅斯的私人飛機將無法進入英國領空或降落在英國，禁令即刻生效。」

他說：「蒲亭的行為是非法的，任何因為俄羅斯入侵烏克蘭而獲利的人，在英國都不受歡迎」。英國已經禁止俄羅斯最大的航空公司俄羅斯航空（Aeroflot）飛到英國。（譯者：李晉緯/核稿：戴雅真）1110226

延伸閱讀
俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽美國制裁蒲亭等高官 揚言讓俄羅斯為侵烏克蘭付代價安理會表決譴責俄羅斯侵烏克蘭案 俄否決、中印棄權烏克蘭稱俄軍將總攻擊 基輔民眾排隊領槍英法加相繼表態 俄被踢出SWIFT可能性增加政院因應俄烏情勢提4穩定措施 確保物資量足價穩烏克蘭人逃離戰火 鄰國民間自發供住還幫遛狗
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀