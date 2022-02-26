英國凍結蒲亭、俄羅斯外長資產 禁俄權貴飛機進入

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（中央社倫敦25日綜合外電報導）由於俄羅斯入侵烏克蘭，英國政府今天宣布，凍結俄國總統蒲亭與外長拉夫羅夫的資產，並禁止俄國權貴的飛機進入英國領空。

英國財政部宣布對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）及俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）發出經濟制裁的通知，並將兩人加入一份在英國的財產和銀行帳戶已被凍結的俄國寡頭分子名單中。

英國首相強生（Boris Johnson）稍早告訴他在北大西洋公約組織（NATO）的伙伴，稱他正計劃對蒲亭和拉夫羅夫實施「迫在眉睫」的制裁。

為了回應俄羅斯昨天開始的血腥侵略，英國運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）同時宣布，即刻起禁止俄羅斯私人飛機進入英國領空。

夏普斯推文說：「我已經加強了英國的禁令，俄羅斯的私人飛機將無法進入英國領空或降落在英國，禁令即刻生效。」

他說：「蒲亭的行為是非法的，任何因為俄羅斯入侵烏克蘭而獲利的人，在英國都不受歡迎」。英國已經禁止俄羅斯最大的航空公司俄羅斯航空（Aeroflot）飛到英國。（譯者：李晉緯/核稿：戴雅真）1110226