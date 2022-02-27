芬蘭瑞典德義比荷禁俄國航班進領空 歐盟下波制裁考慮全面禁飛

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（中央社柏林27日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入第4天。德國、義大利、比利時、荷蘭、芬蘭、丹麥、瑞典、冰島當局今天紛宣布針對俄國航班關閉領空；歐盟官員也預告，下波制裁將考慮全面禁飛俄機。

德國交通部今天宣布，將自下午3時（格林威治標準時間14時）起對俄羅斯航班與航空公司關閉領空，相關措施預計將實施3個月，惟人道援助航班不在此限。

芬蘭交通部長哈拉卡（Timo Harakka）也在推特發文宣布，該國正「準備針對俄羅斯空中交通關閉領空」，但未說明上述制裁措施自何時開始。

義大利、比利時、荷蘭、丹麥、瑞典、冰島官員也表示，將禁止俄羅斯飛機進入領空。

比利時總理德克魯（Alexander De Croo）在推文中強調：「歐洲的天空是開放的天空，只會對將人們聯結起來的對象開放，而不會對殘忍的侵略者開放。」

丹麥外交部長庫服特（Jeppe Kofod）也說：「在今天的歐盟外交部長會議中，我們將推動（針對俄羅斯的）歐盟禁飛措施。」

先前已有捷克、波蘭和保加利亞等歐盟國家宣布，禁止俄國航班進入領空。

一名歐盟官員證實，今天稍晚的歐盟外長會議將討論是否把歐盟禁飛令納入對俄制裁措施。

該名官員說，由於許多歐盟成員國皆已宣布不開放俄機進入領空，正式決定「可能近期內」就會出爐。（譯者：施施/核稿：林治平）1110227